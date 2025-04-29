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Командование ВСУ отправило мобилизованных под Красноармейском на убой
Под Красноармейском командование ВСУ направляло мобилизованных на передовую под предлогом эвакуации раненых или проведения ротации, но фактически бросало их в бой, сообщил командир штурмовой роты 74-й бригады группировки «Центр» ВС РФ Борис Дамьянович с позывным «Серб», ссылаясь на слова украинских мобилизованных, попавших в плен.
Командование ВСУ сознательно вводит в заблуждение мобилизованных, отправляя их на передовую под Красноармейском под предлогом проведения ротации или эвакуации раненых, передает РИА «Новости» со ссылкой на командира штурмовой роты 74-й бригады группировки «Центр» ВС России Бориса Дамьяновича с позывным «Серб». По его словам, таким образом украинским военным пытаются остановить продвижение российских подразделений, однако подобные попытки оказываются безуспешными.
Штурмовик рассказал, что личный состав ВСУ в таких ротациях состоит преимущественно из недавно мобилизованных бойцов, находящихся в армии менее месяца. Он отметил, что у прибывших на передовую отсутствует возможность оценить обстановку, а также нет связи с другими подразделениями ВСУ.
По словам командира, российские военные за последние дни пресекли десять попыток ротации противника, уничтожив семь единиц техники и полностью ликвидировав личный состав противника, кроме нескольких человек, сдавшихся в плен. Захваченные украинские военные сообщили, что не собирались вступать в бой, однако были вынуждены это сделать из-за приказов командования.
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