  • Новость часаРоссийская ПВО за ночь уничтожила 175 украинских беспилотников
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    9 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

    12 комментариев
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    21 комментарий
    27 июня 2026, 11:39 • Новости дня

    Командование ВСУ признало тяжелое положение на южном участке фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация на южном участке в зоне боевых действий для украинской армии оценивается как сложная, сообщила пресс-служба оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Положение украинских подразделений на южном направлении оценивается как крайне тяжелое, передает ТАСС. Об этом рассказали представители пресс-службы оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В официальном сообщении ведомства отмечается текущая обстановка на линии боевого соприкосновения. «Ситуация на юге остается сложной», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале командования.

    Военный эксперт Андрей Марочко ранее пояснил, что армия России активно продвигается в районе Гуляйполя. По его словам, российские бойцы перерезают логистические маршруты противника у Орехова, который украинские военные попытались превратить в мощный оборонительный узел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения усилили давление на позиции противника под Ореховом.

    Командование украинской армии безуспешно пытается компенсировать острую нехватку личного состава дронами.

    Главком ВСУ Александр Сырский признал значительное ухудшение ситуации на гуляйпольском направлении.

    26 июня 2026, 21:40 • Новости дня
    Водители бензовозов на Украине начали отказываться выезжать в прифронтовую зону

    Перебои с доставкой топлива начались в контролируемой ВСУ прифронтовой зоне

    Водители бензовозов на Украине начали отказываться выезжать в прифронтовую зону
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине водители бензовозов массово отказываются ехать на прифронтовые территории из-за постоянной угрозы ударов беспилотников, что провоцирует острый дефицит горючего у ВСУ.

    Украинский топливный эксперт Сергей Куюн рассказал о нарастающих логистических проблемах, сообщают украинские СМИ. По его словам, на прифронтовых территориях уже фиксируются заметные перебои с доставкой топлива.

    Куюн отметил, что перевозчики категорически отказываются выполнять рейсы из-за высокой активности российских дронов.

    Для защиты техники логистические компании пытаются использовать специальные сетки и мобильные укрытия.Однако подобные меры безопасности имеют весьма ограниченную эффективность и не приносят ожидаемого результата. В итоге полноценное снабжение районов рядом с передовой нарушено.

    Ранее сообщалось об участившихся атаках российских дронов на украинские заправки и топливные хранилища.

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    27 июня 2026, 06:32 • Новости дня
    В результате воздушной атаки ВСУ на Волгоград пострадали десять человек
    В результате воздушной атаки ВСУ на Волгоград пострадали десять человек
    @ Комитет здравоохранения Волгоградской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    При воздушной атаке на производственные объекты в Волгограде пострадали десять человек, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации в течение ночи и утра отражена террористическая атака высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима на территорию Волгоградской области», – приводит слова Бочарова администрация региона в «Максе».

    Бочаров уточнил, что повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, все они доставлены в больницу скорой помощи. По предварительной информации медиков, угрозы жизни пострадавших нет.

    Губернатор сообщил, что локальные возгорания на предприятии оперативно ликвидированы, на месте продолжают работать оперативные службы. Повреждений жилых домов не зафиксировано.

    По его поручению экстренные службы и муниципальные власти проводят уточнение последствий атаки и организуют оказание помощи, а также работы по ликвидации последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе военные уничтожили два украинских беспилотника.

    Средствами ПВО уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    26 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    Группировка «Север» разгромила штурмовой полк ВСУ под Волчанском

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение силам 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в Волчанском районе Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Уточняется, что речь идет об отдельных подразделениях полка, которые командование перебросило на этот участок линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    «Пытаясь остановить наступление группировки войск «Север» в Волчанском районе Харьковской области, командование ВСУ перебросило на данный участок фронта отдельные подразделения 225-го ОШП. Однако некрологи уничтоженных украинских националистов наглядно показывают, что штурмовое подразделение ВСУ ничего не смогло противопоставить нашим мотострелкам», – сообщил собеседник агентства.

    Ранее бойцы группировки «Север» показали наилучшие результаты по освобождению территорий в Харьковской области.

    Месяцем ранее эти подразделения установили контроль над харьковским населенным пунктом Чайковка.

    В конце прошлого года удары авиационных бомб практически уничтожили украинский 225-й отдельный штурмовой полк под Гуляйполем.

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    26 июня 2026, 12:41 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по украинскому НПЗ в Кременчуге
    ВС России нанесли групповой удар по украинскому НПЗ в Кременчуге
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками дальнего действия, поразив в том числе нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.

    Также в результате удара поражены территориальный центр комплектования и объекты хранения вооружения в Киеве, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли пять групповых ударов, были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса (ВПК), используемые ВСУ объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего.

    Кроме того, удары наносились по местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили места хранения и запуска БПЛА дальнего действия ВСУ.

    Ранее они нанесли удар по центру беспилотных систем сил спецопераций ВСУ.

    До этого российские войска нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ.

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    27 июня 2026, 04:52 • Новости дня
    Воевавший на стороне ВСУ литовский футболист Кайлюс ликвидирован в зоне СВО
    Воевавший на стороне ВСУ литовский футболист Кайлюс ликвидирован в зоне СВО
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Литовский футболист Игнас Кайлюс, воевавший на стороне ВСУ, ликвидирован в зоне СВО, сообщает портал LRT.

    О ликвидации Кайлюса сообщили в украинском сегменте соцсетей, связанном с иностранными наемниками, воюющими на стороне Киева, сообщает LRT со ссылкой на 15min.

    По данным СМИ, в начале июня район, где находился Калюс, подвергся обстрелу, после чего о нем не поступало сведений. Известно, что он с февраля состоял в вооруженных силах Украины помощником гранатометчика и выполнял боевое задание 2 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в зоне проведения спецоперации были ликвидированы еще два литовца – Тадас Тумас и Томас Валентелис.

    Эстонский наемник Ало Клаассепп уничтожен в Харьковской области и стал как минимум пятым уничтоженным гражданином Эстонии на Украине.

    Гражданин Литвы Римас Армайтис был приговорен в ДНР за участие в боях на стороне Украины к 13 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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    26 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    «Герани» поразили пять локомотивов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    «Герани» поразили пять локомотивов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли точные удары аппаратами «Герань-2 Сикер» по железнодорожной технике, используемой украинской армией для военных нужд, сообщило Минобороны.

    За сутки было нанесено пять ударов по двум железнодорожным локомотивам, укрытым под автомобильным мостом в городе Запорожье, а также по трем локомотивам между населенными пунктами Малиновка и Лозовая Харьковской области, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Средства объективного контроля подтвердили полное уничтожение всех обозначенных целей. Для выполнения боевой задачи применялись ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2 Сикер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее российские беспилотники поразили перевозившие военные грузы локомотивы на харьковском направлении. До этого дроны «Герань-2 сикер» уничтожили базу ГСМ украинских войск в Днепропетровской области.

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    26 июня 2026, 16:30 • Новости дня
    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ на Славянской ТЭС

    Минобороны: ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ бомбами ФАБ-1500

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская авиация успешно поразила временные базы размещения украинских военных на территории Славянской теплоэлектростанции, использовав мощные авиабомбы.

    Воздушно-космические силы России атаковали пункты дислокации бойцов ВСУ в районе Николаевки в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». Удар пришелся по объектам на Славянской ТЭС.

    «Разведывательными подразделениями ВС РФ на территории Славянской ТЭС в районе города Николаевка в ДНР были выявлены пункты временной дислокации подразделений 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    После обнаружения целей командование приказало уничтожить их авиационными средствами. Экипажи сбросили три бомбы ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции. Средства объективного контроля подтвердили точные попадания по заданным координатам, добавили в ведомстве. Также было опубликовано видео успешной атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи российских истребителей-бомбардировщиков разрушили пункт временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке тремя авиабомбами ФАБ-1500.

    Несколькими днями ранее авиация поразила позиции этого же подразделения двумя тяжелыми бомбами с универсальными модулями планирования.

    Министерство обороны сообщило о массированных ударах снарядами ФАБ-500 по центрам управления беспилотниками в Донецкой народной республике.

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    26 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: США никогда не были нейтральными в конфликте на Украине
    Сенатор Джабаров: США никогда не были нейтральными в конфликте на Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Вашингтон официально не сообщал Москве о смене своей позиции по урегулированию конфликта на Украине. Впрочем, и в противном случае этот фактор не изменит подходы России, а они определяются успехами ВС РФ в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об утрате США нейтрального статуса по вопросу Украины.

    «Эммануэль Макрон – известный провокатор. Пусть не радуется раньше времени и не пытается такими заявлениями попасть в число переговорщиков с Москвой по Украине. Участнице конфликта Франции нечего делать за дипломатическим столом. А ее нынешний президент может отправиться в отставку в весьма обозримом будущем», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Что касается Вашингтона, то он официально не сообщал Москве о смене своей позиции по вопросу урегулирования конфликта на Украине. «Впрочем, даже если это и так – тем хуже для американской стороны. В таком случае США можно будет считать участниками конфликта», – допустил парламентарий.

    По его словам, Москва воздерживается от подобных заявлений из уважения к американской стороне и к тем договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. «Причем работа над ними велась именно по предложению Вашингтона», – заметил собеседник.

    «Впрочем, на мой взгляд, США никогда нельзя было считать полноценно нейтральными в отношении украинского регулирования. Вашингтон поставлял оружие европейским странам, явно понимая, что оно будет перенаправлено на Украину. Кроме того, американская сторона обеспечивала Киев спутниковой связью и разведданными», – напомнил Джабаров.

    При этом, указал сенатор, повестка России в отношении украинского кризиса никак не изменится с приобретением или утратой каким-либо государством нейтрального статуса в рамках этого дискурса. «Позиция Москвы определяется успехами российских Вооруженных сил в зоне СВО», – подчеркнул парламентарий.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев». С таким заявлением президент Франции выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    «США впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении.

    Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для Москвы.

    В этой связи помощник президента России Юрий Ушаков в ходе XII научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Европа на саммите G7 попыталась перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, европейские государства руководствуются стремлением продлить боевые действия в зоне СВО и сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, подтвердил замглавы МИД Александр Грушко. Тем не менее Москва считает, что Вашингтон может снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Белый дом выразил готовность вернуться к работе, несмотря на слова главы Госдепа Марко Рубио о том, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему США не смогли выполнить достигнутые на Аляске договоренности по Украине.

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    27 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    Посол МИД Трофимов: После СВО предстоит продумать взаимодействие с Европой
    Посол МИД Трофимов: После СВО предстоит продумать взаимодействие с Европой
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия после достижения целей спецоперации должна продумать новые схемы взаимодействия с европейскими странами, учитывая провал старой евроатлантической модели безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Именно с западной стороны был спровоцирован кризис на Украине, вокруг Украины, на наших западных границах. Он перешел в горячую фазу, и мы с ним сейчас разбираемся, наша страна в режиме чрезвычайного реагирования, так это назовем, с использованием военных, военно-технических средств», – сказал дипломат, напомнив о статье главы МИД Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Трофимов подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты, а на следующем этапе России предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и понять, как они впишутся в общий евразийский контекст, передает ТАСС.

    Он отметил, что интерес к евразийской безопасности уже проявляют, в частности, Венгрия и Сербия, участвовавшие в Минских конференциях, и добавил, что подобный интерес существует не только там.

    По оценке дипломата, концепция европейской безопасности, основанная на евроатлантических механизмах, сначала «обанкротилась», а затем «с треском рассыпалась». Он заявил, что эту систему дискредитировали сами европейские государства, европейские члены НАТО и ЕС, в результате чего она утратила для России смысл и практические перспективы. При этом Трофимов выразил надежду, что в Европе сохраняются здравомыслящие силы, способные увидеть происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» заявил о предпочтении дипломатического пути для достижения целей спецоперации при наличии надежных гарантий безопасности.

    Лавров в этой же статье подчеркнул разрушение созданной с 1975 года европейской модели безопасности руками европейских лидеров и отсутствие перспектив ее восстановления.

    Выступая на слушаниях по безопасности в Евразии, Лавров заявил о полном крахе евроатлантической модели безопасности из-за спровоцированного Западом конфликта на Украине и о подчинении политики Евросоюза интересам НАТО.

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    27 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    ПВО сбила семь летевших на Москву дронов
    ПВО сбила семь летевших на Москву дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», – сообщил мэр в «Максе».

    На местах падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

    Росавиация сообщает, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

    Росавиация предупредила, что возможны корректировки в расписании полетов, подчеркнув, что меры приняты для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

    В пятницу утром Собянин сообщал, что было сбито 50 дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    27 июня 2026, 09:00 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь уничтожила 175 украинских беспилотников
    Российская ПВО за ночь уничтожила 175 украинских беспилотников
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 175 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

    Российские комплексы перехватили множество целей над российской территорией, передает Минобороны в MAX. Атака продолжалась с вечера до утра.

    «В течение прошедшей ночи (с 20.00 мск 26 июня до 8.00 мск 27 июня) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 175 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

    Вражеская техника пыталась атаковать Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Смоленскую и Тульскую области. Также аппараты сбили над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 25 июня дежурные средства ПВО перехватили 269 украинских беспилотников.

    В ночь на 21 июня российские военные ликвидировали 239 дронов ВСУ над девятью регионами страны.

    Сутками ранее системы противовоздушной обороны сбили 187 вражеских аппаратов.

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    26 июня 2026, 22:01 • Новости дня
    Профессор Миршаймер назвал атаки дронов ВСУ на Россию игрой с огнем

    Tекст: Вера Басилая

    Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал игрой с огнем попытки Украины бить беспилотниками по территории России.

    Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер резко раскритиковал попытки киевских властей наносить удары по территории России, передает РИА «Новости». Эксперт подчеркнул, что западные страны прекрасно осознают разрушительные последствия подобных действий.

    «Мне кажется, что это лишь подталкивает украинцев и западных лидеров к тому, чтобы наращивать атаки по матушке-России. А мы с вами говорим, что это игра с огнем, но, похоже, не так много людей согласны с нами», – заявил политолог в интервью аналитику Дэниелу Дэвису.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после налета беспилотников на Керченский полуостров.

    В Министерстве иностранных дел обвинили Киев в использовании западной военной помощи против мирных жителей.

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    26 июня 2026, 23:27 • Новости дня
    Российские войска нанесли удары по промышленному предприятию и АЗС в Запорожье
    Российские войска нанесли удары по промышленному предприятию и АЗС в Запорожье
    @ Запорожская ОВА (Украина)

    Tекст: Антон Антонов

    Российские беспилотники нанесли удары по промышленному предприятию и автозаправочной станции в Запорожье, которое находится под контролем украинских войск, сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров.

    Федоров в соцсетях сообщил, что на территории одного из промышленных предприятий начался пожар.

    «Возник пожар, есть разрушение: очередная атака на АЗС», – также сообщил Федоров.

    Он объявил об урозе применения корректируемых авиационных бомб.

    Взрывы произошли в подконтрольной Киеву части Запорожской области в шестой раз за сутки, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России «Геранью» уничтожили заправочную станцию в Черниговской области, использовавшуюся для военной техники ВСУ.

    На Украине водители бензовозов массово отказываются ехать к линии боевого соприкосновения из-за постоянной угрозы ударов беспилотников, что провоцирует острый дефицит горючего у ВСУ.

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    26 июня 2026, 12:07 • Новости дня
    Путин: Россия гордится мужеством и силой духа бойцов СВО
    Путин: Россия гордится мужеством и силой духа бойцов СВО
    @ Mikhail Metzel/Russian Governmen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам соревнований профессионального мастерства «Абилимпикс», подчеркнув искреннюю гордость за стойкость получивших тяжелые ранения военнослужащих.

    Владимир Путин высоко оценил самоотверженность получивших тяжелые ранения, но не сдавшихся участников СВО, передает ТАСС.

    Послание президента на церемонии открытия турнира зачитал заместитель министра просвещения Владимир Желонкин.

    «Дорогие друзья, приветствую вас по случаю открытия в Казани чемпионата профессионального мастерства среди участников специальной военной операции, получивших тяжелое ранение, но не сдавшихся, стремящихся и впредь честно трудиться и приносить пользу Родине», – обратился Владимир Путин.

    Путин добавил, что Россия искренне гордится отвагой и стремлением бойцов служить Отечеству. Путин выразил уверенность, что насыщенная программа соревнований поможет ветеранам раскрыть таланты и освоить новые компетенции. Общение с экспертами позволит участникам получить бесценный опыт, проявить себя и найти надежных партнеров для реализации будущих инициатив.

    Ранее Владимир Путин рассказал об активном развитии программ социальной адаптации тяжелораненых бойцов.

    Путин назвал поддержку российского общества надежной духовной опорой для участников боевых действий.

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    26 июня 2026, 12:57 • Новости дня
    ВСУ в Константиновке потеряли более 560 солдат за неделю

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения Южной группировки за неделю зачистили 763 здания в юго-западной части Константиновки от украинских боевиков, сообщило Минобороны.

    С 20 по 26 июня российские военные освободили от украинских вооруженных формирований 763 здания в юго-западных районах населенного пункта, указало ведомство в Max.

    За указанный срок ликвидировано свыше 560 военнослужащих противника. Кроме того, российские подразделения уничтожили более 130 единиц разнообразного вооружения и военных машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне штурмовые отряды группировки «Юг» освободили 127 зданий в Константиновке.

    Минобороны поясняло, что оставшиеся в городе украинские военные полностью отрезаны от снабжения.

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