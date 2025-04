Трамп назвал нелепыми требования о передаче Крыма Украине

Tекст: Дарья Григоренко

В социальной сети Truth Social Трамп назвал данные требования нелепыми, комментируя статью издания The New York Times. Он отметил, что вне зависимости от того, насколько выгодной окажется возможная сделка между Россией и Украиной, The New York Times будет освещать ее в негативном ключе, передает РИА «Новости».

Американский лидер подчеркнул, что шеф-корреспондент по Белому дому Питер Бейкер, согласно мнению президента, написал статью под давлением редакции и включил в нее требования о возврате Украине территорий, в том числе Крыма. В прямой речи Трамп заявил: «Неважно, какую сделку я заключу в отношении России/Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных, New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо».

Ранее американский эксперт Альфред де Зайас сообщил, что Украина не располагает историческими или правовыми основаниями для претензий на полуостров, называя Крым российской территорией.

Накануне Times сообщила, что план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий закрепление ДНР, ЛНР и Крыма за Россией, считается «высеченным в камне».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится.