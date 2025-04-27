Россиянам рекомендовали покинуть север Индии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посольство России в Нью-Дели рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок на север Индии, в частности в союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх, сообщает ТАСС. Причиной такого обращения стало обострение ситуации в отношениях между Индией и Пакистаном.

Посольство отдельно обратилось к россиянам, находящимся сейчас в указанных регионах, с просьбой сообщить о своем местонахождении и при первой возможности покинуть эти районы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия объявила о массовой высылке граждан Пакистана после теракта в Кашмире, Пакистан в ответ объявил о «мерах возмездия» против Индии, а Министерство обороны Пакистана предупредило о вероятности ядерного противостояния между странами.