Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.0 комментариев
Россиянам рекомендовали покинуть север Индии
На фоне обострения отношений между Индией и Пакистаном, россиянам рекомендовано отказаться от поездок на север страны и как можно скорее покинуть Джамму и Кашмир, говорится в сообщении дипмиссии.
Посольство России в Нью-Дели рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок на север Индии, в частности в союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх, сообщает ТАСС. Причиной такого обращения стало обострение ситуации в отношениях между Индией и Пакистаном.
Посольство отдельно обратилось к россиянам, находящимся сейчас в указанных регионах, с просьбой сообщить о своем местонахождении и при первой возможности покинуть эти районы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия объявила о массовой высылке граждан Пакистана после теракта в Кашмире, Пакистан в ответ объявил о «мерах возмездия» против Индии, а Министерство обороны Пакистана предупредило о вероятности ядерного противостояния между странами.