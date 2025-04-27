Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.0 комментариев
Настоятель оценил сроки восстановления разрушенного ВСУ Горнальского монастыря
Восстановительные работы в Горнальском Свято-Николаевском монастыре могут затянуться на десятки лет, учитывая ущерб от атак и ограниченное финансирование, сообщил настоятель монастыря игумен Питирим.
Восстановление монастыря в Суджанском районе Курской области может занять не один десяток лет, передает ТАСС. Игумен Питирим сообщил, что после советской власти на восстановление понадобилось двадцать пять лет при лучшей сохранности, чем сейчас, и теперь сроки будут зависеть от финансирования и наличия рабочих рук. Он подчеркнул: «Постоянно были мысли, что обитель освободят и мы вернемся, будем восстанавливать. Мы другого выхода и не предполагаем, что обитель необходимо восстанавливать, надеемся на поддержку государственных властей».
Настоятель рассказал, что от монастыря после атак ВСУ остались только самые крепкие кирпичные стены. Кроме того, чудотворная икона Божией Матери «Пряжевская», которую удалось эвакуировать из монастыря до вторжения ВСУ в августе 2024 года, сейчас хранится в курском Покровском храме. По словам игумена Питирима, после восстановления монастыря святыня обязательно вернется в обитель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили Горнальский монастырь в Курской области, ранее российские войска заблокировали остатки ВСУ в населенном пункте Горналь, а также было опубликовано видео освобожденного монастыря.