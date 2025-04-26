Стало известно о невидимости четырех планет с Земли в мае

Астрономы обнаружили, что в мае Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун будут скрыты Солнцем от Земли

Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария, передает ТАСС. Астрономы объяснили, что Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун «прячутся» в лучах Солнца и потому не видны с Земли в течение всего мая. Эксперты уточнили, что Меркурий будет находиться в созвездиях Рыб, Овна и Тельца в зависимости от даты, Сатурн и Нептун – в Рыбах, Уран – в Тельце.



При этом в мае для наблюдений доступны три другие планеты: Венера, Юпитер и Марс. Уточняется, что Венера появится по утрам в созвездиях Рыб и Кита, Юпитер – по вечерам в Тельце, а Марс ночью – в Раке и с конца месяца во Льве. Астрономы подчеркнули, что в апреле наблюдатели могли видеть Венеру, Юпитер, Уран и Марс, а Нептун, Сатурн и Меркурий уже были скрыты солнечными лучами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае жители Земли смогут наблюдать покрытие Луной двух ярких звезд, однако эти события будут видны только вне России; ученые из Кембриджского университета обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b два органических соединения, что может свидетельствовать о наличии жизни за пределами Солнечной системы; в пятницу на Дальнем Востоке начнется уникальный парад планет, когда семь небесных тел выстроятся в линию по одну сторону от Солнца, и такое явление повторится только в 2161 году.