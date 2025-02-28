Россиянам рассказали о предстоящем параде планет, который первым увидит Дальний Восток

Tекст: Мария Иванова

Уникальный парад планет станет виден в пятницу на территории всей страны, Дальний Восток станет первым регионом, где можно будет наблюдать это редкое астрономическое явление, сообщает ТАСС.

Российский астрофизик Дмитрий Бисикало отметил, что все планеты Солнечной системы будут одновременно видны на небосводе при благоприятных погодных условиях.

Астроном подчеркнул, что выстроившиеся в линию семь планет будут видны 28 февраля по одну сторону от Солнца. Большую часть из них можно будет различить всю ночь невооруженным глазом. Следующее подобное явление ожидается не ранее мая 2161 года, ранее сообщил старший научный сотрудник ИПА РАН Николай Железнов.

Вечером можно будет увидеть Сатурн, Меркурий, Венеру, Юпитер и Марс без специальных приборов. Уран и Нептун потребуют использования бинокля или телескопа. Для успешного наблюдения важно учитывать, что объекты будут распределены по небу с запада на восток.

Сатурн будет виден на западе, рядом с ним – Меркурий и Нептун, чуть выше – Венера. На юге будут видны Уран и Юпитер, а ближе к востоку – Марс. Западные планеты можно будет наблюдать только вечером, так как они последуют за Солнцем за горизонт.

Ранее россиянам дали совет о наблюдении за парадом планет.

Интересный парад планет выстраивался и в первый день 2022 года. Кроме того, Луна закрыла собой Марс.