Заслуженный учитель оценил предложение удалять нарушающих дисциплину школьников с урока

Tекст: Татьяна Косолапова

В Совете Федерации предложили наделить учителей правом выгонять из класса учеников средних и старших классов за неоднократные нарушения дисциплины. По словам сенатора Наталии Косихиной, попытки плохого поведения нужно пресекать с начальной школы.



«Это я могу только поддержать. В настоящее время право на образование ребенка, тычущего циркулем впереди сидящего или орущего посреди урока, вступает в противоречие с правом на образование остальных детей. Поэтому, как крайняя мера, удаление из класса должно быть», – говорит Пратусевич.

Интересно, что в большинстве стран удаление допустимо, но должно быть обоснованным и контролируемым. Например, в США учитель может временно удалить ученика, но для этого требуется уведомление администрации. В некоторых штатах это даже регламентировано школьными уставами. В Германии это крайняя мера, требующая документального оформления, а также об этом должны быть уведомлены родители ученика и администрация. А во Франции выгнать ученика можно только с разрешения директора.

«Другой вопрос, кто отвечает за жизнь и здоровье удаленного, если он в расстроенных чувствах выкинется в окно или просто сломает ногу в коридоре. Сейчас именно это является основным сдерживающим фактором для учителей», – заключил Пратусевич.

Ранее первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло заявил о необходимости применять для воспитания школьников системные меры. Так, по его мнению, необходимо повысить статус учителя, а также вернуть оценки за поведение, которые, в том числе, могли бы оказывать влияние на поступление ребенка в высшее учебное заведение.