Политолог: Новая стратегия развития Ростовской области превратит ее в центр Азовского макрорегиона

Политолог Федорова: Новая стратегия развития Ростовской области будет связана с национальными проектами

Tекст: Олег Исайченко

«У Ростовской области есть большие амбиции – стать сердцем Юга России и центром, который определяет развитие всего Азовского макрорегиона», – сказала политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.

По ее словам, реализация этой задачи, которая по своей сути является «региональной мечтой», заложена в отчете врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря за 2024 год. Кроме того, его выступление с отчетом перед Законодательным собранием области можно считать стартом избирательной кампании.

«Но главное в его выступлении – не отчет, ведь в 2024 году он успел поработать всего два месяца, а планы на будущее. Уже проведена ревизия работы всех министерств, выявлены проблемные точки области», – перечислила Федорова, указав на формирование стратегии развития региона.

Она также напомнила, что Слюсарь является уроженцем Дона и имеет большой управленческий опыт – в том числе на уровне замминистра и директора крупной корпорации. Поэтому он понимает, что «стратегия развития – это не просто план на бумаге в стиле "за все хорошее"».

«В основу стратегии ляжет концепция устойчивого развития, а сама стратегия будет тесно связана с новыми национальными проектами. Также к этой работе будут привлечены и эксперты, и жители региона», – полагает собеседница.

«Губернатор глубоко погружен в проблематику области. Думаю, что работа над стратегией позволит, во-первых, сплотить региональную команду, а во-вторых, укрепить связь власти и дончан. Это важно для социального самочувствия жителей области, которым нужен образ будущего и региональная мечта, к которой можно и нужно идти», – заключила Федорова.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подвел итоги работы правительства региона за 2024 год. Как сообщают «Аргументы и факты», выступая перед донским Законодательным собранием, Слюсарь заявил о необходимости модернизации стратегии социально-экономического развития до 2030 года.

«Это план конкретных действий не в режиме "тушения пожаров", а с понятными перспективами на среднесрочный и долгосрочный периоды. План по решению проблем в социальной сфере, в частности здравоохранении, в дорожном и транспортном комплексах, в коммунальном хозяйстве и отдельно – в вопросах обращения с мусором и благоустройства», – подчеркнул он.

Врио главы также отметил, что работу над актуализацией стратегии необходимо провести до утверждения бюджета региона на следующий период, то есть в ближайшие 3-4 месяца, «чтобы уже в следующую трехлетку в этом документе были зафиксированы конкретные цели и сроки их достижения».

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что Юрий Слюсарь продемонстрировал глубокое знание ситуации, складывающейся в регионе, а также знание проблем, которые волнуют жителей донского края.