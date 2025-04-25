Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Трамп признал преувеличение обещания завершить конфликт на Украине за день
Президент США Дональд Трамп уточнил, что его обещание о скором окончании конфликта имело преувеличенный характер, но он сохраняет намерение завершить его.
В интервью журналу Time глава Белого дома заявил, что такая формулировка являлась образной и сказана была в шутку, однако он подтвердил намерение положить конец конфликту, передает РИА «Новости».
Ранее Трамп охарактеризовал переговоры с российской стороной по Украине как очень успешные и отметил, что соглашение может быть достигнуто скоро. Он также заявил, что причиной конфликта на Украине стало желание Киева присоединиться к НАТО.