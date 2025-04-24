Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Гросси сообщил о ежедневных обстрелах вблизи Запорожской АЭС
Гросси: Боевые действия возле Запорожской АЭС стали почти ежедневными
Боевые действия у Запорожской АЭС стали регулярными, создавая ежедневную угрозу ядерной безопасности объекта, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
По его словам, военные действия возле крупнейшей в Европе атомной электростанции стали практически ежедневным явлением и не являются устойчивыми с точки зрения ядерной безопасности, передает ТАСС.
Гросси отметил, что инспекторы агентства накануне были вынуждены укрыться внутри здания из-за звуков выстрелов рядом с административным корпусом. Администрация станции объяснила, что инцидент произошел из-за угрозы со стороны беспилотников.
По словам Гросси, «то, что раньше было практически немыслимо – свидетельство военных действий вблизи крупного ядерного объекта, – стало практически ежедневным явлением и обычной частью жизни крупнейшей в Европе атомной электростанции». Глава МАГАТЭ подчеркнул, что инспекторы организации слышали взрывы и выстрелы на различных расстояниях от станции почти каждый день в течение прошлой недели. Организация продолжает прилагать усилия для предотвращения ядерной аварии.
Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США, однако детали об организации такого контроля не раскрываются.
В минувший четверг ВСУ совершили атаку на территорию вблизи Запорожской АЭС до истечения срока 30-дневного соглашения об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре.