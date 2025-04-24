Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
СМИ сообщили о решении Италии игнорировать ордер на «арест» Путина
Corriere della Sera: Италия не станет исполнять ордер МУС на «арест» Путина
Власти Италии не передали в прокуратуру документы Международного уголовного суда по ордеру на «арест» президента России Владимира Путина, фактически заблокировав их исполнение.
Как передает РИА «Новости», Министерство юстиции Италии не предприняло действий по исполнению ордера Международного уголовного суда на «арест» президента России Владимира Путина, выданного в марте 2023 года. Документ так и не был передан в прокуратуру, поэтому не получил исполнительного характера.
Corriere della Sera отмечает, что министр юстиции Карло Нордио не передал ордер генеральному прокурору Рима, и постановление Гаагского суда «застряло» в министерских кабинетах, оставшись «листком бумаги без силы». В издании подчеркнули: «Правительство Италии недвусмысленно дало понять, что считает глав государств и правительств защищенными иммунитетом, который оберегает их от судебных исков, по крайней мере, до тех пор, пока они находятся у власти».
По мнению газеты, это решение носит явно политический характер, как и действия в отношении ордера МУС по израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль подчеркнул, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, поэтому любые его решения для Москвы с точки зрения права ничтожны, а зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Путин обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования иностранными судами.