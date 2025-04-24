Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
FT: Украина может объявить дефолт в конце мая
Украина не достигла соглашения с инвесторами по реструктуризации 2,6 млрд долларов долговых обязательств, пишет Financial Times (FT).
По данным FT, переговоры прошли в Вашингтоне и завершились безрезультатно, после чего Министерство финансов Украины заявило, что рассмотрит все доступные варианты и продолжит консультации с держателями так называемых GDP-warrants – ценных бумаг, привязанных к ВВП.
Существенный платеж на сумму около 600 млн долларов по этим инструментам должен быть произведен уже в конце мая. Если договориться о реструктуризации до этого времени не удастся, Киев вынужден будет решить, объявлять ли дефолт по выплате.
Ранее Международный валютный фонд предупреждал, что невыплата по GDP-warrants может представлять серьезный риск для стабильности действующей программы финансовой поддержки Украины на сумму 15,5 млрд долларов, пишет издание. Сам инструмент был создан в ходе реструктуризации долгов страны в 2015 году и привязан к динамике роста ВВП Украины. В последние годы эти выплаты вызывают споры, поскольку, согласно условиям, инвесторам полагается процент от экономического роста страны, даже несмотря на серьезные потери экономики из-за вооруженного конфликта, говорится в материале.
Как отметили в Минфине Украины, «GDP-warrants были задуманы для мира, которого больше не существует», подчеркнув, что рост экономики в 2023 году лишь частично компенсировал почти тридцатипроцентный спад, вызванный конфликтом.
Газета The Wall Street Journal (WSJ) ранее писала, что частные кредиторы Украины, позволившие стране приостановить выплаты по госдолгу после начала боевых действий в 2022 году, решили возобновить их в 2025 году.