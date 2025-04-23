Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Белый дом: Зеленский движется в неверном направлении
Белый дом: Зеленский движется не к миру, а в противоположном направлении
В Белом доме выразили разочарование действиями Владимира Зеленского, подчеркнув, что его политика отдаляет перспективы мира на Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп разочарован действиями Зеленского, передает ТАСС.
По ее словам, американский лидер хочет видеть мир на Украине, однако его терпение иссякает из-за курса, который, по оценке Вашингтона, избрал Зеленский. «Но, к сожалению, президент Зеленский, как представляется, движется в неверном направлении», – подчеркнула Ливитт.
Ранее президент США подверг критике слова главы киевского режима Владимира Зеленского о статусе Крыма, подчеркнув негативное влияние подобных заявлений на перспективы переговоров.
Напомним, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма и отказа главы Госдепа США Рубио лететь в Лондон.
Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что решение США понизить уровень участия в переговорах в Лондоне связано с тем, что Киев ограничил повестку встречи лишь обсуждением краткосрочного перемирия.