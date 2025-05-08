  • Новость часаПутин заявил, что развитие отношений РФ и КНР не направлено против кого бы то ни было
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    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    20 комментариев
    8 мая 2025, 11:41 • Новости дня

    Зеленский приказал ВСУ провести «психоперацию» в Дзержинске

    Хакер сообщил о попытке ВСУ установить флаги Украины в Дзержинске

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ организовать с помощью дронов установку украинских флагов на зданиях Дзержинска(украинское название – Торецк), чтобы создать ролики о захвате города, сообщил донецкий хакер с ником Джокер ДНР.

    Хакер с ником Джокер ДНР сообщил о приказе президента Украины Владимира Зеленского организовать в Дзержинске Донецкой народной республики «психоперацию». По его словам, ВСУ получили указание с помощью беспилотников устанавливать флаги Украины на зданиях города, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал  «Военкоры Русской Весны».

    Хакер выразил мнение, что подобные действия помогут России. По его оценке, массовое использование ВСУ дронов даст российским операторам дополнительную возможность для их уничтожения. Он считает, что инициатива Зеленского лишь упростит российским военным работу на этом направлении.

    Напомним, российская армия освободила город Дзержинск (Торецк) в феврале.

    7 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»

    Mash: Минобороны поручено определить цели в Киеве для удара «Орешником»

    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»
    @ dpa/photothek/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Военному командованию России поручено определить возможные цели для атаки по Киеву баллистическими ракетами «Орешник» в ответ на угрозу провокаций в Москве на День Победы, сообщает Mash.

    По данным источников Mash, президент России Владимир Путин якобы «поручил определить цели в Киеве» для возможного удара баллистическими ракетами «Орешник».

    Такое решение могло быть принято на фоне информации о том, что ВСУ готовят в Москве провокации в День Победы, которые, по словам источников канала, планируются серьезнее прежних атак с применением беспилотников.

    Mash отмечает, что власти Киева уже начали вывозить семьи и близких за границу, опасаясь ответных ударов ВС России.

    Ранее СМИ писали, что украинские официальные лица считают маловероятной атаку на парад Победы в Москве, но допускали возможность ударов по другим регионам.

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил предложение России о перемирии и заявил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

    Напомним, Россия в ноябре 2024 года провела успешные испытания ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Первым применением новой баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении стал удар по по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.

    Экспертами отмечалось, что при одновременном применении нескольких таких комплексов их мощь может быть сопоставима с ядерным оружием.

    Судя по обнародованным характеристикам «Орешника», во время удара, группа самонаводящихся боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов, температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов. В результате комплекс способен поражать даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

    В беседе с журналистами Путин сравнивал удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита за счет «кинетического удара» большой разрушительной силы.

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    7 мая 2025, 13:34 • Новости дня
    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне

    Сенатор Джабаров: Предложением о демилитаризованной зоне Украина пытается выбить передышку

    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Офис Владимира Зеленского никогда не выполнял договоренностей. Предложение Киева об отводе войск на 15 километров от линии столкновения обернется тем, что противник будет накапливать силы, а затем попытается нанести удар и закрепиться на новых позициях, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог рассказал о плане Украины по демилитаризованной зоне.

    «В то время как Москва предлагает Киеву прямые переговоры, украинские власти выдвигают все новые условия для их начала и выступают с сомнительными идеями. Тем самым они демонстрируют свою неготовность к диалогу», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Офис Владимира Зеленского до сих пор не выполнял договоренностей: взять, например, мораторий на удары по энергообъектам или пасхальное перемирие. Предложением заморозить конфликт и создать 30-километровую демилитаризованную зону Украина пытается выбить себе передышку», – считает собеседник.

    Парламентарий подчеркивает: противник будет накапливать силы, чтобы нанести удар и попытаться закрепиться на позициях. «Среди прочего, проблема в том, что Зеленский почти не руководит своей армией. Националистические батальоны продолжат делать то, что считают нужным. Возможны любые провокации. В Штатах, которые транслируют идеи Киева, должны это понимать», – заключил Джабаров.

    Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что власти Украины готовы к прекращению боевых действий вдоль текущей линии фронта с последующим созданием буферной зоны. По его словам, Киев рассматривает возможность отвести войска на 15 километров и ожидает, что США убедят Россию поступить аналогично. «Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», – добавил политик.

    По словам Келлога, украинское руководство уже сегодня готово ввести всеобъемлющее перемирие как минимум на 30 дней. Дипломат уточнил, что оно включает в себя прекращение боев на суше, в воздухе и море. «Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может обеспечить прекращение огня – президент Трамп, если Путин согласится», – добавил спецпосланник.

    Ранее Келлог в интервью газете The Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля. По его задумке, британские и французские контингент могли бы расположиться на западе страны в качестве «силы перестраховки». Между ними и российскими войсками могли бы быть «украинские силы и буферная зона».

    Впрочем, позднее спецпосланник Трампа опроверг публикацию издания, заявив, что его слова якобы неправильно интерпретировали. Келлог сказал, что упомянул о зонах ответственности для союзных сил после прекращения огня, при этом не подразумевая участия американских войск. Газета ВЗГЛЯД писала, что означают эти идеи для реального перемирия.

    Напомним, российские власти допускали создание буферной зоны. Она должна быть на таком удалении, с которого невозможно было бы дотянуться до нашей территории, заявлял Владимир Путин. «На фоне атак дронами, артиллерийских обстрелов нашей территории будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некую буферу зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», – объяснял пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Коментарии (16)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 13:21 • Новости дня
    Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия
    Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия согласилась прекратить огонь в дни празднования Дня Победы, однако если с Украины поступят удары по позициям или объектам, будет дан немедленный ответ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российская сторона готова прекратить огонь на майские праздники, однако при атаках с Украины пообещан немедленный адекватный военный ответ, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни сохраняет актуальность, и соответствующие указания уже даны верховным главнокомандующим России. Он добавил, что предложения по перемирию остаются в силе, однако никакой реакции от Киева пока не поступило.

    По словам пресс-секретаря, ни от представителей Украины, ни от самого руководства страны не прозвучало заявлений о готовности поддержать праздничное перемирие. Песков выразил сожаление по поводу отсутствия обратной связи с украинской стороны.

    Москва объявила перемирие на этот период и заявила о намерении остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая. Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы.

    Коментарии (25)
    6 мая 2025, 01:42 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали на Каширское шоссе в Москве
    Обломки БПЛА упали на Каширское шоссе в Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники атаковали Москву, обломки одного из них упали на Каширское шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что силами ПВО «отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву». Позднее глава города сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА.

    Как сообщил Собянин, на месте «падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы». Никто не пострадал. Собянин уточнил, что по предварительным данным, обошлось без «серьезных повреждений».

    Напомним, беспилотники также атаковали БрянскуюКурскую, Белгородскую и Липецкую области.

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    6 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ между Димитровом и Дзержинском
    В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ между Димитровом и Дзержинском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Важная линия обороны украинских сил между Димитровом (украинское название Мирноград) и Дзержинском (украинское название Торецк) была взята штурмом, что открыло новые возможности на донецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о существенном успехе сил ДНР на донецком направлении, передает РИА «Новости».

    По его словам, войска прорвали укрепленную линию обороны противника между Димитровом и Дзержинском.

    Дзержинск считается одним из мощнейших укрепрайонов ВСУ на этом участке, с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска удерживали позиции с 2014 года.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные ведут бои и постепенно расширяют зону контроля на Красноармейском и Константиновском направлениях в ДНР.

    Российские силовые структуры отметили фактическое окружение Красноармейска и Димитрова с ограниченными возможностями выхода.

    До этого российские военные взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.

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    7 мая 2025, 21:56 • Новости дня
    В МИД России назвали главное препятствие к перемирию на Украине

    Спикер МИД Захарова назвала Киев главным препятствием к перемирию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Единственным препятствием к перемирию является Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главной помехой для достижения перемирия на Украине выступает Киев, сообщается на сайте МИД России.

    Она подчеркнула, что украинская сторона систематически нарушает договоренности о прекращении огня и не проявляет желания серьезно обсуждать условия долгосрочного мира.

    Захарова прокомментировала заявление спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, раскритиковав его слова о том, что препятствием для 30-дневного перемирия якобы является президент России Владимир Путин.

    «Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды», – заявила Захарова.

    Она напомнила, что Москва поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном моратории на удары по энергетической инфраструктуре и объявила пасхальное перемирие.

    Однако, по словам Захаровой, обе договоренности были сорваны Киевом: режим прекращения огня на Пасху был нарушен почти 5 тыс. раз, а мораторий – 136 раз.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог ранее заявил, что украинская сторона готова согласовать прекращение огня на суше, на море и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс выступил на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности в Вашингтоне.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий на линии соприкосновения.

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    6 мая 2025, 09:09 • Новости дня
    Нанесен удар по иностранным наемникам ВСУ в Харькове
    Нанесен удар по иностранным наемникам ВСУ в Харькове
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В Харькове поражен пункт временного размещения иностранных наемников, где, по сообщениям пророссийского николаевского подполья, находились европейцы, включая женщин-снайперов.

    По пункту временной дислокации, где находились иностранные наемники в Харькове, был нанесен удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева. По его словам, «прилетело в ПВД с иностранными наемниками. По слухам, были европейцы, в том числе женщины-снайперы».

    Лебедев добавил, что в Харьков и область продолжают прибывать военные, техника, а подполье фиксирует большое количество наемников. По его информации, вновь появились поляки и ходят слухи о присутствии британцев среди иностранных бойцов.

    Детали о числе пострадавших или разрушениях не уточняются. Официальные представители украинских властей пока не комментировали эти заявления.

    Ранее на территории Запорожья был нанесен удар по предприятию, где ремонтировали иностранные бронемашины и изготавливали детали для беспилотников.

    В селе в Сумской области 1 мая было уничтожено формирующееся подразделение ВСУ, где находились сбежавшие из Курской области украинские военные. В тот же день в Белицком уничтожены штаб, казарма, позиции операторов беспилотников, а также ликвидированы офицеры и сержанты ВСУ.

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    8 мая 2025, 00:52 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы

    Началось объявленное Путиным трехдневное перемирие к 80-летию Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    С полуночи 8 мая вступило в силу объявленное на трое суток президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. При этом российские войска готовы отражать возможные атаки украинской стороны.

    Россия прекратила боевые действия на 72 часа в рамках перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Перемирие началось с полуночи 8 мая и завершится в полночь 11 мая.

    Российская сторона подчеркнула, что Вооруженные силы России готовы отразить возможные атаки в случае нарушений перемирия со стороны Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по ранее объявленному перемирию остается неизменной, дополнительных указаний не поступало.

    Вооруженные силы Украины вечером 7 мая совершили массированную атаку беспилотниками на российские регионы. ПВО уничтожила БПЛА противника в том числе над Москвой.

    Это третье перемирие, объявленное за время спецоперации на Украине. Первое проходило в январе 2023 года по случаю Рождества, второе – в апреле в связи с Пасхой. В обоих случаях украинская сторона нарушала условия прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что единственным препятствием к перемирию остается Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня.

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    7 мая 2025, 09:52 • Новости дня
    «Северяне» отбили новую попытку прорыва ВСУ в Курскую область
    «Северяне» отбили новую попытку прорыва ВСУ в Курскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики предприняли наступление в районе села Новый Путь в Курской области с применением бронетехники, но противник понес серьезные потери и был остановлен.

    В Курской области была предотвращена попытка наступления ВСУ на населенный пункт Новый Путь, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    Утром в среду штурмовая группа противника, двигаясь на бронемашине «Козак» из приграничной Павловки Сумской области, попыталась прорваться к российской границе. Вражеская бронемашина сначала подорвалась на мине, после чего была добита операторами FPV-дронов «Северян».

    В ходе боя был уничтожен ряд единиц украинской бронетехники. После первой неудачной попытки ВСУ отправили инженерную машину разграждения, также выдвинувшуюся из Павловки. По этой машине было нанесено несколько прицельных ударов FPV-дронами, техника противника была уничтожена.

    «Северяне» продолжают проводить розыск и ликвидацию оставшихся на приграничной территории украинских боевиков.

    Ранее подразделения ВСУ пытались прорваться на направлениях Рыжевка – Теткино и Павловка – Новый Путь, но были разгромлены.

    Военкор Коц назвал три сценария развития событий на границе Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничные районы различными способами.

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    7 мая 2025, 15:20 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 524 дронов за сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были поражены места запуска БПЛА и объекты инфраструктуры военных аэродромов, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по складам хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО уничтожены пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиабомб JDAM, два снаряда американской РСЗО HIMARS, а также 524 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 178 беспилотников, 605 ЗРК, 23 205 танков и других бронемашин, 1559 боевых машин РСЗО, 24 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 127 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    ВС России поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ. Днем ранее также сообщалось, что ВС России поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома ВСУ.

    За прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.

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    6 мая 2025, 07:19 • Новости дня
    Уралвагонзавод отправил в зону СВО новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М
    Уралвагонзавод отправил в зону СВО новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Перед Днем Победы очередные партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» были направлены в войска концерном «Уралвагонзавод».

    Пресс-служба предприятия сообщила, что отправление совпало с подготовкой ко Дню Победы, а лично проводить танки на место отправки приехал легендарный Т-34-85, передает ТАСС.

    По информации пресс-службы, за последние три года специалисты Уралвагонзавода внесли порядка 200 изменений в конструкцию танков. Модернизации коснулись их боевых и технических характеристик – была усилена мощь, защищенность и подвижность.

    Среди нововведений отмечаются средства радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников, специальные сетки против FPV-дронов и резиноармированная защита, устанавливаемая на корму башни и моторно-трансмиссионный отсек.

    Представители Уралвагонзавода подчеркнули, что эти танки существенно отличаются от поставлявшихся до начала спецоперации на Украине.

    Ранее УВЗ сообщил о появлении дронов и РЛС на танках будущего. В частности, танки будущего могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными РЛС и беспилотниками, запускаемыми с борта.

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    5 мая 2025, 12:49 • Новости дня
    Украинская армия за сутки потеряла почти 1,4 тыс. человек
    Украинская армия за сутки потеряла почти 1,4 тыс. человек
    @ Кадр из видео/ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Суммарные потери украинских подразделений за минувшие сутки превысили 1395 человек, также уничтожено более 20 единиц военной техники и склады боеприпасов, сообщили в Министерстве обороны.

    ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и в ДНР. Потери украинских подразделений за сутки составили более 1395 военнослужащих, а также значительное количество военной техники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» в районе населенных пунктов Садки, Рясное, Великая Писаревка и Гранов ликвидировала до 150 бойцов ВСУ, уничтожила три танка, две бронемашины, шесть автомобилей и склад боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Запад» в Харьковской области и ДНР ВСУ потеряли свыше 225 человек, одну бронемашину, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

    В зоне действия Южной группировки украинская армия потеряла свыше 315 военнослужащих, две бронемашины и восемь артиллерийских орудий. В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 465 бойцов, танк, четыре бронемашины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

    В зоне действия группировки «Восток» украинская армия потеряла до 170 человек, одну бронемашину, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия, две станции РЭБ.

    В зоне ответственности группировки «Днепр» ВСУ потеряли до 70 человек, пять автомобилей, РСЗО HIMARS, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

    За прошлую неделю ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области, а также в Курской области.

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    7 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    В США назвали бесполезными и рискованными новые поставки Patriot Украине

    Unherd: Отправлять Украине дополнительные системы Patriot рискованно и бесполезно

    Tекст: Ирма Каплан

    Договоренность о передаче дополнительной системы Patriot Украине предполагает поставку не ранее лета, а модернизация займет еще несколько месяцев, поэтому никакой пользы или влияния на фронтовую обстановку это не окажет, пишет Unherd.

    Отправлять Украине дополнительные системы Patriot – одновременно бесполезно и рискованно, потому что функционировать она начнет спустя месяцы, а ситуацию на фронте не изменит никак, уверена военный эксперт Дженнифер Кавана, о чем пишет в статье для британского портала Unherd.

    «Стратегия не сработает. Отправка дополнительных средств ПВО на Украину не только не окажет давления на Россию, но и не окажет существенной помощи Украине ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Что еще хуже, это решение углубляет участие США в конфликте и тратит больше ресурсов на войну», – говорится в статье.

    По мнению автора, у Вашингтона ограниченные рычаги воздействия на Россию, которая имеет военное преимущество. Дополнительные санкции, которыми пригрозил американский президент Дональд Трамп, вряд ли изменят расчеты российского лидера, США не смогут увеличить военную помощь Украине, так как их запасы уже истощены.

    «Еще одна система Patriot внутри Украины кардинально не изменит ход войны. Россия уже продемонстрировала способность подавлять Patriot с помощью беспилотников и недорогих ракет. В ближайшей перспективе оборонительные способности Украины не изменятся», – подчеркивает автор.

    Военный эксперт напоминает, что система ПВО поступит на вооружение не сразу, потребуется ее модернизация, которая займет несколько месяцев. Глобальная нехватка ракет-перехватчиков будет по-прежнему ограничивать ее эффективность, независимо от развертывания. И, наконец, от систем противовоздушной обороны мало пользы без надежных запасов необходимых им ракет, резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, западные союзники ведут дискуссии о возможной поставке дополнительных зенитных комплексов Patriot Киеву до июньского саммита НАТО. При этом New York Times сообщала, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле.

    Напомним, что США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, тогда как Россия неоднократно призывала Запад прекратить накачивать Украину оружием, так как это затягивает конфликт и отдаляет возможность мирного соглашения.

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    6 мая 2025, 02:44 • Новости дня
    ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников
    ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила еще десять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что БПЛА приближались к городу «с разных направлений». По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, до этого сообщалось об уничтожении девяти беспилотников. В аэропортах Москвы и Московской области, Калуги, Волгограда, Саратова и Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.


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    6 мая 2025, 16:23 • Новости дня
    Захарова назвала одну из задач СВО

    Захарова заявила о цели по искоренению человеконенавистнической идеологии на Украине

    Захарова назвала одну из задач СВО
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поставила своей задачей искоренение человеконенавистнической идеологии в ходе спецоперации на Украине, и цель будет достигнута, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, Россия была вынуждена начать специальную военную операцию для недопущения превращения Украины в плацдарм для агрессии против России, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что Украина была захвачена неонацистским режимом, а цели спецоперации, как неоднократно отмечалось руководством страны, обязательно будут достигнуты.

    Дипломат заявила, что «человеконенавистническая идеология будет выкорчевана», потому что это является долгом перед поколениями победителей в Великой Отечественной войне.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз проводит политику ремилитаризации и подготовки к войне по аналогии с действиями Третьего рейха.

    Президент России Владимир Путин заявил, что у России достаточно сил и средств для доведения начатой в 2022 году специальной военной операции до логического завершения.

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