Суд Москвы запретил Google продолжать разбирательство в Калифорнии

Tекст: Дарья Григоренко

Решение о запрете Google Ireland Limited продолжать судебные процессы в США вынес 23 апреля Арбитражный суд Москвы. Суд также определил, что неустойка в размере 1 млрд руб. будет взыскана в пользу Russia Today в случае, если Google Ireland Limited продолжит разбирательства в Калифорнии. Такое решение было принято по заявлению АНО «ТВ-Новости» (Russia Today), подтвердили представители юридической фирмы Art de Lex, пишут «Ведомости».

Юристы отметили, что спор касается изменения трансфертного ценообразования в 2018 году, по которому доля ООО «Гугл» в российской выручке сократилась с 20% до менее чем 3%. Оспариваемая сумма по этим сделкам превышает 300 млрд руб., а субсидиарная ответственность может охватить весь реестр требований кредиторов и сделки по выплате дивидендов более чем на 100 млн долларов. Art de Lex добавили, что под риском оказался весь объем активов группы Alphabet, капитализация которой составляет около 3 трлн долларов.

Юристы заявили, что несмотря на принятые обеспечительные меры в России, Google Ireland продолжает разбирательство в США. Введение ограничительных мер против АНО «ТВ-Новости» со стороны недружественных государств, а также инициирование «Американского дела» подтверждают основания для запрета согласно российскому законодательству.

Источник сообщил, что итоговое решение по делу в Калифорнии может быть вынесено уже с 24 апреля 2025 года, после чего исполнение российского судебного акта может оказаться невозможным.

Ранее Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland Limited проводить судебные разбирательства в Калифорнии по иску RT.

В 2023 году Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Гугл», которая является российским подразделением Google, и открыл в компании конкурсное производство.