Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.3 комментария
Суд в Москве запретил Google судиться в Калифорнии
Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland Limited проводить судебные разбирательства в Калифорнии по иску RT.
Московский арбитражный суд принял решение в пользу АНО «ТВ-Новости», представляющего телеканал Russia Today, передают «Ведомости». Суд запретил Google Ireland Limited ограничивать права конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского на оспаривание сделки с Google Ireland Limited. Это решение связано с делом о банкротстве ООО «Гугл».
АНО «ТВ-Новости» подало иск с просьбой запретить ирландскому подразделению Google продолжать любые судебные разбирательства в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии, расположенном в Сан-Хосе. Первое заседание по иску назначено на 11 марта.
В 2023 году Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Гугл», которая является российским подразделением Google, и открыл в компании конкурсное производство.