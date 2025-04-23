Лавров заявил о недопустимости преступности среди трудовых мигрантов

Лавров отметил опасность формирования преступности среди трудовых мигрантов в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции в Самарканде, что меры, направленные на сокращение числа трудовых мигрантов в России, не соответствуют интересам страны из-за дефицита рабочей силы, передает ТАСС. Он отметил, что нехватка трудовых рук может сказаться на реализации планов развития государства.

Однако, по словам министра, существует вторая сторона проблемы – необходимость строгого соблюдения российских законов трудовыми мигрантами. «Необходимо не допустить, чтобы в среде трудовых мигрантов формировались преступные тенденции. А случаи такого рода встречаются», – заявил Лавров. Он подчеркнул, что ситуация требует комплексного подхода, сочетающего экономические интересы и вопросы безопасности.

Ранее Лавров заявил, что ужесточение визового режима для трудовых мигрантов из стран Центральной Азии не соответствует долгосрочным интересам России, а вместо этого необходимо усилить контроль за их поведением.

В 2024 году в Москве выдворили 18 тыс. мигрантов.

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