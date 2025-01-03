Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».19 комментариев
ФССП: Из Москвы за год выдворено 18 тыс. нарушивших закон мигрантов
В российской столице за 2024 год выдворили 18 тыс. мигрантов, сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по городу.
Этот показатель на треть больше по сравнению с предыдущим годом, тогда с территории города из страны выдворили около 12 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ФССП.
Большинство выдворенных являются уроженцами стран СНГ, среди которых наибольшее число граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Среди нарушителей оказались также трое граждан европейских государств: Франции, Эстонии и Латвии.
Все выдворенные лица признаны судом виновными в совершении административного правонарушения, они не смогут вернуться в Россию в течение пяти лет.
В начале декабря в ходе обыска в хостеле в Москве следователи обнаружили более 150 мигрантов, которых проверяли на предмет нарушения миграционного законодательства и иных правонарушений.