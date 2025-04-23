Путин назвал приоритетом поставки вооружений в зону СВО

Путин сообщил о приоритете поставок оружия военным в зону спецоперации

Tекст: Елизавета Шишкова

Поставка вооружений войскам в зону спецоперации на Украине является безусловным приоритетом, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Он предложил обсудить, как идут поставки в войска наиболее востребованных образцов вооружений. Такое заявление глава государства сделал на заседании Военно-промышленной комиссии.

Глава государства подчеркнул, что улучшаются тактико-технические характеристики военной техники.

«Особо отмечу, что наиболее востребованные на фронте образцы быстро совершенствуются. Улучшаются их тактико-технические характеристики. Причем как с учетом практики боевого применения, так и развития средств противодействия противника», – заявил Путин.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заседание Военно-промышленной комиссии проходит сегодня.

Песков уточнил, что заседание комиссии – единственное публичное мероприятие президента на сегодня. Остальное время Путин проведет на рабочих встречах и внутренних совещаниях.