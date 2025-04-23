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    Отнюдь не только те люди, чьи хрестоматийные образы кажутся нам привычными и безупречными, готовы служить и служат России в дни судьбоносного испытания. И порой может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Судьба Эрдогана зависит от курдов

    Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.

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    Анна Сытник Анна Сытник Мир охватила «золотая лихорадка» нейросетей

    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    23 апреля 2025, 12:57 • Новости дня

    Путин назвал приоритетом поставки вооружений в зону СВО

    Путин сообщил о приоритете поставок оружия военным в зону спецоперации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обеспечение войск самыми востребованными образцами вооружений в зоне спецоперации на Украине обозначено президентом Владимиром Путиным как безусловный приоритет, об этом он заявил на заседании Военно-промышленной комиссии.

    Поставка вооружений войскам в зону спецоперации на Украине является безусловным приоритетом, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Он предложил обсудить, как идут поставки в войска наиболее востребованных образцов вооружений. Такое заявление глава государства сделал на заседании Военно-промышленной комиссии.

    Глава государства подчеркнул, что улучшаются тактико-технические характеристики военной техники.

    «Особо отмечу, что наиболее востребованные на фронте образцы быстро совершенствуются. Улучшаются их тактико-технические характеристики. Причем как с учетом практики боевого применения, так и развития средств противодействия противника», – заявил Путин.

    Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заседание Военно-промышленной комиссии проходит сегодня.

    Песков уточнил, что заседание комиссии – единственное публичное мероприятие президента на сегодня. Остальное время Путин проведет на рабочих встречах и внутренних совещаниях.

    22 апреля 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил о планах провести в этом году саммит с участием арабских стран.

    «Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают. Если, Ваше Величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите Лиги арабских государств и России», – сказал Путин в ходе встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, передает ТАСС.

    Глава государства также заявил о заинтересованности России в углублении взаимодействия с Оманом в энергетической сфере.

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Султан Омана прилетел в Москву с государственным визитом накануне.

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    22 апреля 2025, 19:20 • Новости дня
    Опубликован портрет Трампа, подаренный ему Путиным

    CNN показал портрет Трампа, подаренный Путиным в марте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский телеканал CNN опубликовал портрет, который президент России Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу в марте.

    Автор работы, художник Никас Сафронов, сообщил, что целью было подчеркнуть храбрость американского лидера в момент покушения во время выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Сафронов заявил: «Для меня важно было запечатлеть кровь, шрам и его храбрость в момент покушения. Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает».

    Художник также уточнил, что не взял денег за работу, считая заказ шагом к сближению между Россией и США. Позже, по его словам, президент лично выразил ему благодарность и назвал портрет жестом, способствующим улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

    В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника, в качестве жеста готовности к диалогу.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    22 апреля 2025, 19:44 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении на Западе восстановить отношения с Россией

    Путин рассказал о стремящихся восстановить отношения с Россией людях на Западе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о наличии в западных странах сил, которые выступают за восстановление отношений с Россией.

    Обращаясь к патриарху Кириллу, Путин отметил, что на Западе еще остаются люди и духовные силы, стремящиеся к возрождению отношений и духовных начал, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул важность христианских основ в западной культуре и напомнил о встрече патриарха Кирилла с папой римским, сказав: «Это мне кажется тоже говорит о том, что и на Западе есть еще люди, есть силы, духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений, возрождению духовных начал западной культуры, которая, кто бы что ни говорил, основана на христианских началах».

    Напомним, во вторник в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами Русской и Сербской православных церквей.

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    22 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке крупного пакета соглашений с Оманом
    Путин заявил о подготовке крупного пакета соглашений с Оманом
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о подготовке значительного пакета документов к приезду султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида.

    Он отметил, что эти документы создадут необходимые условия для дальнейшего развития отношений между Москвой и Маскатом по всем ключевым направлениям, передает ТАСС.

    В ходе переговоров глава российского государства подчеркнул, что между двумя странами уже существует хорошая история сотрудничества и плодотворные контакты.

    Путин также заявил: «Мы продолжаем поставлять продовольственные товары и, конечно, очень рассчитываем на то, что в области энергетики у нас могут быть сделаны дополнительные шаги».

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Ранее султан Омана отметил крепкие и прочные отношения с Россией.

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    22 апреля 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Моди из-за теракта в Индии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с терактом в стране.

    «Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта под городом Пахалгам, жертвами которого стали мирные люди – граждане различных стран», – говорится в телеграмме российского лидера, передает ТАСС.

    Путин назвал нападение жестоким преступлением, которое не может иметь никаких оправданий.

    «Рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание», – заключил президент России.

    Напомним, в Индии вооруженная группа напала на туристов, поднимавшихся по тропе в долине Байсаран. Погибло не менее 27 человек.

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    22 апреля 2025, 14:08 • Новости дня
    Путин начал первую личную встречу с султаном Омана
    Путин начал первую личную встречу с султаном Омана
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Это первая очная встреча лидеров двух стран за время существования двусторонних отношений – ранее они общались только по телефону в марте 2023 года, передает ТАСС.

    Торжественная церемония включала исполнение государственных гимнов России и Омана, а также рукопожатие лидеров в присутствии официальных делегаций. В состав делегации султана Омана вошли высокопоставленные чиновники, включая заместителя председателя совета министров по делам обороны, министра иностранных дел, министра торговли, промышленности и привлечения инвестиций, а также председателя оманского суверенного фонда.

    Визит султана Омана приурочен к 40-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

    В субботу Кремль анонсировал переговоры Путина с султаном Омана. Посол Омана в России Хамуд бен Салем ат-Туайх сообщил, что в Москве во время визита султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида планируется подписание соглашений, среди которых отмена виз для владельцев обычных паспортов.

    Накануне султан Омана прилетел в Москву с государственным визитом.

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    22 апреля 2025, 18:32 • Новости дня
    Путин провел встречу с патриархами Кириллом и Порфирием

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами Русской и Сербской православных церквей, на которой присутствовали высшие иерархи обеих Церквей.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием, передает Telegram-канал Кремля. Переговоры состоялись в Москве и носили официальный характер.

    Во встрече также участвовали митрополит Волоколамский Антоний, возглавляющий отдел внешних церковных связей, а также митрополит Сербской православной церкви Ириней.

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    22 апреля 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин и султан Омана поддержали вывод военных Израиля из Газы

    Путин и султан Омана выступили за немедленный вывод военных Израиля

    Tекст: Евгения Караваева

    Главы России и Омана на переговорах в Кремле подчеркнули важность скорейшего прекращения огня и доставки помощи в Газу.

    Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в секторе Газа и призвали к полному выводу израильских войск с палестинских территорий, передает ТАСС.

    В совместном заявлении по итогам переговоров в Кремле лидеры подтвердили поддержку международных усилий, направленных на немедленное и устойчивое прекращение огня. Они также подчеркнули важность скорейшей доставки гуманитарной помощи и начала восстановления региона.

    Стороны отметили необходимость возвращения временно перемещенных лиц и подчеркнули, что мирное урегулирование возможно только при условии полного вывода израильских войск из сектора Газа и других палестинских территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, султан Омана заявил о желании расширять сотрудничество с Россией, президент Владимир Путин обсудил с коллегой развитие иранской ядерной программы, а по итогам переговоров лидеры подписали совместное заявление.

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    22 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин и султан Омана приняли совместное заявление в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам переговоров на высшем уровне президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид подписали совместное заявление.

    Официальная церемония обмена документами состоялась во вторник в Кремле, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Ранее султан Омана отметил крепкие и прочные отношения с Россией и заявил о желании расширить сотрудничество.

    Путин сообщал о подготовке значительного пакета документов к приезду султана Омана.

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    22 апреля 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин заявил, что ждет президента Сербии в Москве 9 мая

    Путин пригласил президента Сербии в Москву на 9 мая

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что ждет президента Сербии Александра Вучича в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    «На 9 мая ждем президента Сербии в Москве на торжествах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне», – сказал глава государства в ходе встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием, передает ТАСС.

    Путин также подчеркнул особую роль Сербской православной церкви в развитии отношений между Россией и Сербией.

    «Знаю, что православная церковь Сербская вносит существенный вклад в укрепление отношений между нашими народами, которые традиционно поддерживают самые теплые, самые близкие, союзнические отношения», – отметил Путин.

    Президент России акцентировал, что связи Москвы и Белграда всегда имели особый характер, что объясняется глубокими духовными и историческими корнями.

    «Я уже сказал, что российско-сербские отношения всегда имеют особый характер, и в наши дни тоже. Это в том числе потому, что нас связывают крепкие глубокие духовные общие корни», – сказал глава государства.

    Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами Русской и Сербской православных церквей, на которой присутствовали высшие иерархи обеих церквей.


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    22 апреля 2025, 15:02 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования семье Церетели после смерти скульптора

    Путин выразил соболезнования родственникам скончавшегося скульптора Зураба Церетели

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Зураба Церетели, подчеркнув его вклад в отечественную культуру и преданность искусству.

    Президент России выразил соболезнования родным и близким скончавшегося художника и скульптора Зураба Церетели, передает сайт Кремля.

    В телеграмме Путин отметил, что Церетели был выдающимся представителем многонациональной отечественной культуры и посвятил себя подвижническому служению искусству.

    «Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех почитателей его щедрого, самобытного дарования», – говорится в сообщении президента.

    Путин подчеркнул, что скульптор был открыт для добрых и благородных дел и начинаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, скульптор Зураб Церетели умер в возрасте 91 года, прощание с ним запланировано на среду, 24 апреля, в храме Христа Спасителя, а похоронить его должны в Тбилиси.

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    22 апреля 2025, 16:52 • Новости дня
    Россия и Оман подписали соглашение об отмене визового режима

    Tекст: Ольга Иванова

    Граждане России и Омана смогут свободно посещать обе страны без оформления виз, соответствующее соглашение подписали после переговоров в Кремле.

    Соглашение о взаимной отмене визового режима между Россией и Оманом заключили в ходе официальной церемонии в Кремле, передает РИА «Новости». Документами обменялись сразу после завершения переговоров президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида во вторник.

    Визовый режим между двумя странами теперь будет отменен для граждан России и Омана, что упростит процедуру взаимных поездок и деловых контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России и султан Омана договорились обсудить палестино-израильский конфликт и сотрудничество в рамках ОПЕК+, также Владимир Путин объявил о планах провести в этом году саммит с участием арабских стран.

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    22 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Путин обсудил с султаном Омана развитие иранской ядерной программы

    Ушаков: Путин обсудил с султаном Омана развитие иранской ядерной программы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

    Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    На уточняющий вопрос о том, действительно ли этот вопрос поднимался в ходе переговоров, Ушаков коротко ответил: «Да».

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Ранее султан Омана отметил крепкие и прочные отношения с Россией и заявил о желании расширить сотрудничество.

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    22 апреля 2025, 13:42 • Новости дня
    Путин и султан Омана договорились обсудить палестино-израильский конфликт и ОПЕК+

    Tекст: Александра Юдина

    президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид обсудят палестино-израильский конфликт, ситуацию в Сирии, а также развитие сотрудничества в формате ОПЕК+.

    В материалах к переговорам подчеркивается, что российская позиция по палестинскому вопросу неизменна: необходимо создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, передает ТАСС.

    Среди приоритетных тем значится и ситуация в Сирии, где Россия выступает за единство, суверенитет и территориальную целостность страны, а также скорейшую нормализацию обстановки путем широкого национального диалога с учетом интересов всех политических и этноконфессиональных групп.

    В экономической части переговоров будет рассмотрено развитие диалога в рамках ОПЕК+ и координация действий по обеспечению интересов стран-экспортеров углеводородов на мировом нефтяном рынке.

    В материалах Кремля отмечается, что Россия и Оман участвуют в соглашении по сокращению добычи нефти, объединяющем 22 страны. Кроме того, продолжается сотрудничество между российской компанией «Лукойл» и Оманом по поставкам нефти и нефтепродуктов.

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    23 апреля 2025, 12:01 • Новости дня
    Путин отправил венок на церемонию прощания с Церетели

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На церемонии прощания с известным скульптором и президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя установлен венок от главы государства с лентой в цветах российского триколора.

    В ходе церемонии прощания с президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели, прошедшей в храме Христа Спасителя в Москве, присутствовал венок от главы государства, сообщает ТАСС. На лентах венка была надпись «От президента Российской Федерации» и использованы цвета российского триколора. Рядом был установлен венок от администрации президента.

    Попрощаться с Церетели пришли его коллеги, знакомые, близкие и родные. После московской церемонии прощания состоится гражданская панихида в Грузии, которая пройдет в Музее современного искусства, созданном скульптором.

    Похороны Зураба Церетели запланированы рядом с могилой его супруги в Тбилиси, мероприятие состоится в четверг и пятницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни, власти Тбилиси подготовили место для его захоронения, а также стало известно о планах похоронить Церетели в Грузии.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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