Отнюдь не только те люди, чьи хрестоматийные образы кажутся нам привычными и безупречными, готовы служить и служат России в дни судьбоносного испытания. И порой может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Путин назвал приоритетом поставки вооружений в зону СВО
Путин сообщил о приоритете поставок оружия военным в зону спецоперации
Обеспечение войск самыми востребованными образцами вооружений в зоне спецоперации на Украине обозначено президентом Владимиром Путиным как безусловный приоритет, об этом он заявил на заседании Военно-промышленной комиссии.
Поставка вооружений войскам в зону спецоперации на Украине является безусловным приоритетом, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Он предложил обсудить, как идут поставки в войска наиболее востребованных образцов вооружений. Такое заявление глава государства сделал на заседании Военно-промышленной комиссии.
Глава государства подчеркнул, что улучшаются тактико-технические характеристики военной техники.
«Особо отмечу, что наиболее востребованные на фронте образцы быстро совершенствуются. Улучшаются их тактико-технические характеристики. Причем как с учетом практики боевого применения, так и развития средств противодействия противника», – заявил Путин.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заседание Военно-промышленной комиссии проходит сегодня.
Песков уточнил, что заседание комиссии – единственное публичное мероприятие президента на сегодня. Остальное время Путин проведет на рабочих встречах и внутренних совещаниях.