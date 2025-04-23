Жегшие траву пенсионерка и ее дочь устроили скандал в Красноярском крае

Tекст: Алексей Дегтярев

Сотрудники МЧС заметили дым во время патрулирования дачного массива и прибыли к участку, где 74-летняя женщина с дочерью сжигали сухую траву, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Спасатели ликвидировали возгорание и напомнили о введенном в регионе особом противопожарном режиме. Однако через некоторое время женщины вновь начали пал травы.

На место был вызван дознаватель МЧС России. Он сообщил, что при повторном визите женщины продолжили сжигать мусор, несмотря на предупреждения. Пожарные и полиция попытались потушить огонь, но старшая из нарушительниц активно препятствовала их действиям и оказала сопротивление представителям власти.

Кроме того, она пыталась не дать пожарным использовать оборудование, едва не повредив пожарный рукав.

Обеих нарушительниц оштрафовали на 10 тыс. рублей за несоблюдение особого противопожарного режима. В отношении женщин также составили протоколы за сопротивление полиции. Им грозит административный арест или дополнительный штраф.

Ранее в Нижегородской области составили 106 административных протоколов за различные поджоги ландшафта.