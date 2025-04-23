Коц поставил под сомнение «план Путина» о переговорах по Украине

Военкор Коц усомнился в достоверности «плана Путина» от Financial Times

Согласно публикациям в западных СМИ, на которые ссылается военкор Коц, британское издание Financial Times распространило информацию о так называемом «плане Путина». Суть плана заключается в том, что Россия якобы предлагает признать Крым российским в обмен на отказ от притязаний на остальные части четырех регионов, пишет военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

При этом Коц подчеркивает, что юридически Москва не может отказаться от этих территорий, поскольку они по Конституции являются частью России. В лучшем случае речь может идти о сохранении права добиваться их возвращения дипломатическим путем, что, по словам журналиста, в перспективе не исключает возобновления конфликта.

Коц подчеркивает, что усиление публикаций в западных СМИ может быть связано с попыткой подготовить почву для переговоров по Украине. По мнению военкора, это свидетельствует о возможном начале расхождения позиций США и Евросоюза по украинскому вопросу. Он полагает, что Вашингтон может в ближайшее время дистанцироваться от событий на Украине, оставив их на попечении европейских стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже назвал публикацию Financial Times фейком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что переговорный процесс между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине развивается медленно из-за сложного характера обсуждаемых вопросов.

В среду стало известно, что министры иностранных дел Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне после отказа госсекретаря США Марко Рубио приехать на переговоры. Отмечается, что решение главы Госдепартамента США не участвовать во встрече в Лондоне связано с позицией Владимира Зеленского по вопросу принадлежности Крыма.