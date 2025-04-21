Федеральная торговая комиссия США обвинила Meta* ( материнская компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории России) в антиконкурентных действиях после приобретения Instagram*(признана экстремистской организацией на территории РФ) и WhatsApp (признана экстремистской организацией на территории РФ). По мнению регулятора, сделки привели к подавлению конкурентов, сокращению пользовательского выбора и росту рекламных нагрузок. В материалах суда фигурируют внутренние документы Meta и переписка Марка Цукерберга, где покупка конкурентов называлась приоритетной стратегией, чтобы избежать соперничества.

Meta отвергла обвинения, заявив о сильной конкуренции со стороны TikTok, YouTube и X. Важную роль в деле играет политический контекст: администрация Трампа контролирует состав комиссии, а в это же время решается судьба TikTok – главного конкурента Meta на рынке.

«Мы наблюдаем классическую историю о том, как технологический гигант, вместо честной конкуренции предпочел скупать потенциальных соперников. Помните, какими Instagram и WhatsApp были до поглощения? Это были свежие, перспективные проекты. После – они стали просто частями империи Цукерберга. Для России этот процесс особенно показателен. Он подтверждает, что наша политика цифрового суверенитета является не прихотью, а необходимостью», – заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Когда западные платформы беспрепятственно диктовали свои правила, альтернативы вроде «ВКонтакте» или «Яндекса» казались многим провинциальными подделками. Теперь же становится очевидным, что без собственных цифровых платформ страна оказывается беззащитной перед произволом транснациональных корпораций», – добавил эксперт.

Первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Армен Гаспарян подчеркнул, что иск совпал с борьбой вокруг TikTok и является тестом для всей системы цифрового регулирования.

«Запад наконец осознал, что нельзя одновременно и критиковать «цифровой авторитаризм», и потворствовать собственным ИТ-монополистам. Если Торговая комиссия США добьется успеха, это откроет дорогу для более справедливых правил игры в цифровой сфере. Если нет – мы рискуем навсегда остаться в мире, где несколько компаний определяют, какой интернет будет нам доступен», – подчеркнул Гаспарян.

