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Фигуристы Худайбердиева и Базин объявили о завершении спортивной карьеры
Танцевальный дуэт Худайбердиева – Базин завершил спортивную карьеру
Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин сообщили о завершении спортивной карьеры.
По словам Худайбердиевой, она приняла решение уйти из профессионального спорта и завершить карьеру фигуристки, передает «Матч ТВ».
Егор Базин отметил, что главной целью пары была поездка на Олимпийские игры. Он пояснил, что, учитывая текущую ситуацию с отбором, а также информацию о том, что их дуэт не будет приглашен даже в список запасных на олимпийский отбор, они совместно приняли решение завершить карьеру.
12 февраля стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России решила не рассматривать танцевальный дуэт Худайбердиева – Базин в качестве запасных на отбор к Олимпиаде 2026 года. В прошлом году спортсмены стали чемпионами России.
Ранее фигурист Александр Галлямов объявил о перерыве в тренировках и выступлениях из-за усталости и повреждений, которые он получил на этапах Гран-при.