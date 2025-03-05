Фигурист Александр Галлямов объявил о перерыве на фоне сообщения о травме

Tекст: Мария Иванова

Галлямов, известный своими успехами в паре с Анастасией Мишиной, сообщил о решении взять перерыв в тренировках и соревнованиях. Это связано с высокой нагрузкой в текущем сезоне и повреждениями, полученными на этапе Гран-при.

Галлямов подчеркнул, что продолжает чувствовать последствия от повреждения ноги и пореза, полученного на Байкале. «Колоссальная нагрузка сезона требует восстановления», – объяснил он в своем Telegram-канале. Он также извинился перед поклонниками за отмену выступлений на шоу, запланированных на 8 и 9 марта.

Ранее сообщалось, что Галлямов получил травму на льду Байкала, но сам фигурист опроверг это, указав, что серьезного повреждения ноги не было, а травмировался лишь палец на руке.



Напмним, в январе на чемпионате России по прыжкам в Петербурге в парном катании победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, оставив позади Елизавету Осокину и Артема Грицаенко.