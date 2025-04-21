Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Вынесен приговор конвоирам авторитета Шишкана за передачу телефонов
Конвоиров авторитета Шишкана приговорили к исправительным работам за передачу телефонов
Преображенский суд Москвы заменил бывшим полицейским конвойной службы реальное заключение на исправительные работы за передачу телефонов криминальному авторитету Олегу Медведеву, известному как Шишкан.
Бывшие полицейские Алексей Абакумов и Иван Александров получили три года исправительных работ за содействие незаконной передаче мобильных телефонов Шишкану, передает ТАСС.
Суд освободил их из-под стражи прямо в зале заседания, а также запретил работать в полиции после отбытия наказания.
В приговоре отмечается, что осужденным предстоит самостоятельно приезжать к месту исполнения наказания после вступления решения в силу. Прокурор просил назначить бывшим полицейским по восемь с половиной лет колонии строгого режима, однако суд переквалифицировал их действия и установил отсутствие корыстного мотива.
Следствие установило, что Абакумов и Александров при конвоировании Медведева способствовали его взаимодействию с другими подсудимыми, а мобильные телефоны и сим-карты передавались ему под видом сигаретных пачек и даже скрывались в прямой кишке. В перерывах заседаний Медведев использовал телефоны для связи и организации давления на неугодных свидетелей.
Суд постановил уничтожить изъятые смартфоны и сим-карты после вступления приговора в законную силу.
В июне 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева по прозвищу Шишкан, присяжные признали его виновным в организации ОПГ и бандитизме.