Вынесен приговор конвоирам авторитета Шишкана за передачу телефонов

Конвоиров авторитета Шишкана приговорили к исправительным работам за передачу телефонов

Tекст: Алексей Дегтярев

Бывшие полицейские Алексей Абакумов и Иван Александров получили три года исправительных работ за содействие незаконной передаче мобильных телефонов Шишкану, передает ТАСС.

Суд освободил их из-под стражи прямо в зале заседания, а также запретил работать в полиции после отбытия наказания.

В приговоре отмечается, что осужденным предстоит самостоятельно приезжать к месту исполнения наказания после вступления решения в силу. Прокурор просил назначить бывшим полицейским по восемь с половиной лет колонии строгого режима, однако суд переквалифицировал их действия и установил отсутствие корыстного мотива.

Следствие установило, что Абакумов и Александров при конвоировании Медведева способствовали его взаимодействию с другими подсудимыми, а мобильные телефоны и сим-карты передавались ему под видом сигаретных пачек и даже скрывались в прямой кишке. В перерывах заседаний Медведев использовал телефоны для связи и организации давления на неугодных свидетелей.

Суд постановил уничтожить изъятые смартфоны и сим-карты после вступления приговора в законную силу.

В июне 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева по прозвищу Шишкан, присяжные признали его виновным в организации ОПГ и бандитизме.