Вынесен приговор по делу ОПГ Шишкана

Суд в Москве приговорил к пожизненному сроку криминального авторитета Шишкана за ОПГ и убийства

Tекст: Вера Басилая

Медведеву назначили пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафом в размере 5 млн рублей, передает ТАСС.

Его 17 подельников за участие в ОПГ, убийства и бандитизм получили от условного срока до пожизненного заключения в местах лишения свободы.

Всем фигурантам назначены также штрафы в размере от 1 млн 100 тыс. рублей до 4 млн рублей и ограничения свободы на сроки до двух лет.

Пожизненный срок Медведев получил за убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организацию и участие в ОПГ.

Одним из самых жестоких преступлений, в которых обвинялись Медведев и его сподручные, СК называет убийство гендиректора племзавода «Раменское» – местного депутата Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи, которые пропали без вести в 2012 году.