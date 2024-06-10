Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.0 комментариев
Вынесен приговор по делу ОПГ Шишкана
Суд в Москве приговорил к пожизненному сроку криминального авторитета Шишкана за ОПГ и убийства
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева по прозвищу Шишкан, присяжные признали его виновным в организации ОПГ и бандитизме.
Медведеву назначили пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафом в размере 5 млн рублей, передает ТАСС.
Его 17 подельников за участие в ОПГ, убийства и бандитизм получили от условного срока до пожизненного заключения в местах лишения свободы.
Всем фигурантам назначены также штрафы в размере от 1 млн 100 тыс. рублей до 4 млн рублей и ограничения свободы на сроки до двух лет.
Пожизненный срок Медведев получил за убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организацию и участие в ОПГ.
Одним из самых жестоких преступлений, в которых обвинялись Медведев и его сподручные, СК называет убийство гендиректора племзавода «Раменское» – местного депутата Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи, которые пропали без вести в 2012 году.