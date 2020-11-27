СК завершил расследование дела ОПГ Шишкана

СК завершил расследование по громкому делу об организованной преступной группировке Олега Медведева (Шишканова, криминальная кличка Шишкан) в Подмосковье, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

За последнее время это крупнейшая ОПГ, разоблаченная в Московском регионе.

«Завершены следственные действия в отношении 18 участников преступного сообщества, которое возглавлял Олег Медведев (до изменения фамилии – Шишканов). Его участникам инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе и другие (статьи 105, 163, 111, 222, 210, 210.1 УК РФ)», – передает РИА «Новости» слова Петренко.

Самому Шишкану помимо прочего предъявлено обвинение по относительно новой статье УК РФ – «Занятие высшего положения в преступной иерархии». По ней до 15 лет колонии можно получить за сам факт принадлежности к «элите» криминального мира.

Одним из самых жестоких преступлений, в которых обвиняются Медведев и его сподручные, СК называет убийство гендиректора племзавода «Раменское» – местного депутата Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи, которые пропали без вести в 2012 году.

С учетом того, что при осмотре дома Сидоровой были, в частности, обнаружены следы крови, версия о причастности к преступлению Медведева была принята следствием за рабочую. Кроме того, через несколько дней после исчезновения семьи в соседнем, Воскресенском, районе был найден сгоревший автомобиль, а рядом с ним перчатка с биологическими следами родственника депутата Александра Сидорова.

Как подчеркнула Петренко, соучастники убийства потратили много сил на то, чтобы направить следствие по ложному пути – например, находились «свидетели», утверждавшие, что видели Сидорову живой. Отмечается, что несколько лет региональные следователи проверяли версию о причастности Шишкана к исчезновению семьи – были допрошены десятки людей, в том числе сам Медведев и некоторые участники его ОПГ, но отсутствие доказательств не давало оснований для предъявления им обвинения, а его пособники молчали, опасаясь расплаты.

В связи с особой сложностью дела, в 2019 году материалы передали в центральный аппарат СК. Там заново изучили обстоятельства исчезновения Сидоровой и ее семьи, а также последовавшей за этим фактически безвозмездной передачи земель завода жителю Раменского, «имевшему прямое отношение к Медведеву».

По словам Петренко, не оставалось сомнений, что организовать и осуществить подобное преступление под силу только крупной организованной группе, а передача земель прямо указывала на Медведева – «но все это были косвенные улики».

Как рассказала официальный представитель СК, решение о задержании Шишкана было принято на основании данных, что после широкого празднования 55-летнего юбилея он собирался переехать за границу. Вместе с ним был схвачен один из наиболее жестоких и опасных участников ОПГ – Эдуард Харьков, который при задержании Шишкана напал на полицейского.

Эти задержания послужили сигналом к бегству для наиболее активных участников ОПГ, и некоторые из них преуспели, спрятавшись за границей.

Волна задержаний подозреваемых началась в сентябре 2019 года в Московской, Тверской, Псковской, Рязанской областях и на Камчатке – уже первый из задержанных на допросе раскрыл обстоятельства убийства и указал на место захоронения убитых. Тела Сидоровой и ее родственников были обнаружены в октябре 2019 года, что сделало возможным предъявление Шишкану обвинений.

«Дальнейшее расследование только подтверждало эту версию и конкретизировало роли соучастников, стали понятны масштабы преступной деятельности Медведева и размеры его преступных доходов, позволявших вести роскошный образ жизни. Задержания участников преступного сообщества продолжались до конца октября текущего года», – добавила Петренко.

В СК при этом заметили, что в СМИ и соцсетях стала появляться информация, будто Медведев – крупный бизнесмен и меценат, жертвовавший огромные суммы на благотворительность и поддержку футбольного клуба «Сатурн» в Раменском районе, «а расследуемое уголовное дело... результат желания некоторых влиятельных лиц расправиться с Медведевым через правоохранительные органы».

«Такая линия защиты была выбрана не сразу – со своей первой командой защитников Медведев делал ставку на признание его невменяемым... Когда эта попытка провалилась и стало очевидным, что симулировать психическое расстройство и обмануть психиатров он не в состоянии, Медведев поменял команду защитников и сделал ставку на затягивание следствия любыми способами», – добавила Петренко.

По информации следствия, на самом деле Медведев не был предпринимателем, не имел легальных источников дохода и не платил налогов. Согласно данным налоговой службы, единственный раз в 2013 году он получил доход в 6999 рублей, из которых был уплачен налог в на 630 рублей.

«Сам Медведев следствию пояснил, что платить в бюджет не в его принципах, и налоги он платил так, как считал для себя приемлемым», – указала Петренко.

Утверждения же Шишкана о занятии благотворительностью не подтверждаются фактами, отметило следствие. При этом СК известно, что обвиняемый поддерживал приятельские отношения со многими политиками, бизнесменами и артистами, мог себе позволить щедро оплачивать их дружбу и услуги, «но назвать такие действия благотворительностью никак нельзя».

«Сейчас, когда следственные действия по уголовному делу завершены, и у Медведева не осталось иллюзий по поводу его неприкосновенности от уголовного преследования, для него и его защиты нет другого выхода, как всеми способами затянуть ознакомление с уголовным делом и при поддержке своих влиятельных знакомых добиваться изменения ему меры пресечения», – подчеркнула Петренко.

Материалы расследования сначала должна будет изучить защита, после чего их передадут в прокуратуру на утверждение, а затем – в суд. Расследование против других участников ОПГ, скрывшихся за границей, продолжается.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли тела депутата Раменского района, ее супруга, сына и сестры, убитых в 2012 году. В их убийстве подозреваются члены преступного сообщества Олега Медведева (Шишкана).