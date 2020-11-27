СК завершил расследование дела ОПГ Шишкана

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27 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 12:00  |  vz.ru
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У смотрящих за стройкой «Северного потока – 2» норвежцев сдали нервы

Еще одна европейская компания испугалась санкций из-за оказания услуг «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
У «Северного потока – 2» возникла новая и довольно серьезная проблема. Вслед за швейцарским трубоукладчиком Allseas из проекта, пусть и частично, решила выйти еще одна европейская компания, которая оказывает сертификационные услуги. До сих пор о запрете США на эти услуги не было известно. Насколько критична эта история для российского газопровода? Подробности...
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Оппозиция и «спящие» подпитывают новые партии

На выборах-2021 пробиться в парламент могут несколько новых партий Михаил Воскресенский/РИА Новости
В Госдуму следующего созыва могут пройти несколько новых партий. Новичкам вполне по силам не только отобрать часть электората у некоторых парламентских партий, но и привлечь на свою сторону сторонников несистемной оппозиции. Кроме того, считают политологи, новые партии приведут за собой на избирательные участки и тех, кто раньше вообще не ходил на выборы. Подробности...
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Чем ответить на страшные обвинения в адрес советского подводного аса

«Вильгельм Густлов» на момент гибели официально считался кораблем ВМС нацистской Германии imago images/teutopress/ТАСС
25 ноября – годовщина смерти легендарного советского подводника Александра Маринеско. Того самого человека, который потопил немецкое судно «Вильгельм Густлов». Почему некоторые историки осуждают Маринеско за гибель тысяч женщин и детей и считают его «атаку века» военным преступлением? Обоснованность подобных обвинений легко разобрать по аналогии с атаками немецких подводников. Подробности...
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Киргизы делают выбор между нищетой и русским языком

Русским языком в Киргизии, согласно разным подсчетам, владеют от 50 до 80 процентов населения Виктор Драчев/ТАСС
В Киргизии, где новая власть взялась за переписывание конституции, предложили лишить русский статуса официального языка. Утверждается, что киргизский язык не выдерживает конкурентной борьбы с ним и что часть киргизской молодежи в принципе не использует родную речь. Стоит ли ожидать от Бишкека борьбы с русскоязычием и патриотического антироссийского угара, как на Украине и в Грузии?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Как подготовить спецназ к уничтожению американских ракет

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Почему обнаружение и уничтожение американских ракет средней и малой дальности было важнейшей задачей советского спецназа в пору «холодной войны»? Мало ли у нас было средств разведки и поражения в те годы? Подробности...

Россия должна вмешиваться во внутренние дела «партнеров»

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Подлинная независимость – для тех стран и народов, которые в силах ей распорядиться без вреда для себя и для России. Нам пора сделать это базовым принципом нашей политики, иначе Карабах раз за разом будет повторяться в разных местах. Подробности...

За кем пойдут миллионы из Instagram и Youtube

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Никакой тиктокер не выведет «миллион своих подписчиков» на улицы. Никакой видеоблогер, рассказывающий о путешествиях или постящий забавных котиков, не убедит избирателя голосовать так, как он скажет. Всем плевать. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Киргизам предложили отказаться от русского

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В Великобритании появился «сибирский барон»

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

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17:21

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Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    СК завершил расследование дела ОПГ Шишкана

    27 ноября 2020, 11:31

    Текст: Дмитрий Зубарев

    СК завершил расследование по громкому делу об организованной преступной группировке Олега Медведева (Шишканова, криминальная кличка Шишкан) в Подмосковье, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    За последнее время это крупнейшая ОПГ, разоблаченная в Московском регионе.

    «Завершены следственные действия в отношении 18 участников преступного сообщества, которое возглавлял Олег Медведев (до изменения фамилии – Шишканов). Его участникам инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе и другие (статьи 105, 163, 111, 222, 210, 210.1 УК РФ)», – передает РИА «Новости» слова Петренко.

    Самому Шишкану помимо прочего предъявлено обвинение по относительно новой статье УК РФ – «Занятие высшего положения в преступной иерархии». По ней до 15 лет колонии можно получить за сам факт принадлежности к «элите» криминального мира.

    Одним из самых жестоких преступлений, в которых обвиняются Медведев и его сподручные, СК называет убийство гендиректора племзавода «Раменское» – местного депутата Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи, которые пропали без вести в 2012 году.

    С учетом того, что при осмотре дома Сидоровой были, в частности, обнаружены следы крови, версия о причастности к преступлению Медведева была принята следствием за рабочую. Кроме того, через несколько дней после исчезновения семьи в соседнем, Воскресенском, районе был найден сгоревший автомобиль, а рядом с ним перчатка с биологическими следами родственника депутата Александра Сидорова.

    Как подчеркнула Петренко, соучастники убийства потратили много сил на то, чтобы направить следствие по ложному пути – например, находились «свидетели», утверждавшие, что видели Сидорову живой. Отмечается, что несколько лет региональные следователи проверяли версию о причастности Шишкана к исчезновению семьи – были допрошены десятки людей, в том числе сам Медведев и некоторые участники его ОПГ, но отсутствие доказательств не давало оснований для предъявления им обвинения, а его пособники молчали, опасаясь расплаты.

    В связи с особой сложностью дела, в 2019 году материалы передали в центральный аппарат СК. Там заново изучили обстоятельства исчезновения Сидоровой и ее семьи, а также последовавшей за этим фактически безвозмездной передачи земель завода жителю Раменского, «имевшему прямое отношение к Медведеву».

    По словам Петренко, не оставалось сомнений, что организовать и осуществить подобное преступление под силу только крупной организованной группе, а передача земель прямо указывала на Медведева – «но все это были косвенные улики».

    Как рассказала официальный представитель СК, решение о задержании Шишкана было принято на основании данных, что после широкого празднования 55-летнего юбилея он собирался переехать за границу. Вместе с ним был схвачен один из наиболее жестоких и опасных участников ОПГ – Эдуард Харьков, который при задержании Шишкана напал на полицейского.

    Эти задержания послужили сигналом к бегству для наиболее активных участников ОПГ, и некоторые из них преуспели, спрятавшись за границей.

    Волна задержаний подозреваемых началась в сентябре 2019 года в Московской, Тверской, Псковской, Рязанской областях и на Камчатке – уже первый из задержанных на допросе раскрыл обстоятельства убийства и указал на место захоронения убитых. Тела Сидоровой и ее родственников были обнаружены в октябре 2019 года, что сделало возможным предъявление Шишкану обвинений.

    «Дальнейшее расследование только подтверждало эту версию и конкретизировало роли соучастников, стали понятны масштабы преступной деятельности Медведева и размеры его преступных доходов, позволявших вести роскошный образ жизни. Задержания участников преступного сообщества продолжались до конца октября текущего года», – добавила Петренко.

    В СК при этом заметили, что в СМИ и соцсетях стала появляться информация, будто Медведев – крупный бизнесмен и меценат, жертвовавший огромные суммы на благотворительность и поддержку футбольного клуба «Сатурн» в Раменском районе, «а расследуемое уголовное дело... результат желания некоторых влиятельных лиц расправиться с Медведевым через правоохранительные органы».

    «Такая линия защиты была выбрана не сразу – со своей первой командой защитников Медведев делал ставку на признание его невменяемым... Когда эта попытка провалилась и стало очевидным, что симулировать психическое расстройство и обмануть психиатров он не в состоянии, Медведев поменял команду защитников и сделал ставку на затягивание следствия любыми способами», – добавила Петренко.

    По информации следствия, на самом деле Медведев не был предпринимателем, не имел легальных источников дохода и не платил налогов. Согласно данным налоговой службы, единственный раз в 2013 году он получил доход в 6999 рублей, из которых был уплачен налог в на 630 рублей.

    «Сам Медведев следствию пояснил, что платить в бюджет не в его принципах, и налоги он платил так, как считал для себя приемлемым», – указала Петренко.

    Утверждения же Шишкана о занятии благотворительностью не подтверждаются фактами, отметило следствие. При этом СК известно, что обвиняемый поддерживал приятельские отношения со многими политиками, бизнесменами и артистами, мог себе позволить щедро оплачивать их дружбу и услуги, «но назвать такие действия благотворительностью никак нельзя».

    «Сейчас, когда следственные действия по уголовному делу завершены, и у Медведева не осталось иллюзий по поводу его неприкосновенности от уголовного преследования, для него и его защиты нет другого выхода, как всеми способами затянуть ознакомление с уголовным делом и при поддержке своих влиятельных знакомых добиваться изменения ему меры пресечения», – подчеркнула Петренко.

    Материалы расследования сначала должна будет изучить защита, после чего их передадут в прокуратуру на утверждение, а затем – в суд. Расследование против других участников ОПГ, скрывшихся за границей, продолжается.

    Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли тела депутата Раменского района, ее супруга, сына и сестры, убитых в 2012 году. В их убийстве подозреваются члены преступного сообщества Олега Медведева (Шишкана).


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