Эксперт рассказал о росте схем с фальшивыми аккаунтами и кражей данных

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники начали активно использовать схему с регистрацией фальшивых аккаунтов для кражи денег и персональных данных, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора продукта «Защитник» компании МТС Андрея Бийчука. Он отметил, что преступники совершенствуют методы обмана, и одной из последних тенденций стала регистрация аккаунтов жертв на различных онлайн-сервисах.

По словам эксперта, злоумышленники тщательно собирают данные о потенциальных жертвах – зачастую через открытые источники или специализированные сервисы, предоставляющие доступ к персональной информации. На основе этих сведений мошенники могут создавать учетные записи в популярных кофейнях и интернет-магазинах, которые требуют подтверждение через смс.

Часто злоумышленники используют случайные номера телефонов, однако в некоторых случаях подбирают номера реальных людей. Получив смс с кодом, мошенники звонят владельцу номера, представляются сотрудниками службы безопасности и сообщают о якобы зафиксированной попытке взлома аккаунта, ссылаясь на недавнее уведомление.

Во время разговора преступники могут запросить конфиденциальные данные: коды из смс, данные банковских карт, логины и пароли. Бийчук предостерёг, что иногда жертве предлагают установить специальное приложение для защиты, которое на деле оказывается вредоносным и открывает доступ к личной информации пользователя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники пообещали подростку 250 тыс. рублей за поджог торгового центра в Нахабино, МВД сообщило о появлении новой схемы взлома аккаунтов на «Госуслугах», а эксперт объяснила, как избежать мошенников при участии в благотворительных акциях.