МИД Узбекистана приветствовал предложение России о пасхальном перемирии на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов заявил, что ведомство приветствует любое перемирие и считает его важным этапом на пути к установлению устойчивого мира. «Конечно, мы приветствуем достижение любого перемирия и рассматриваем его как важный шаг на пути к установлению устойчивого мира», – приводит слова Бурханова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что МИД Узбекистана традиционно выступает за мирное разрешение конфликтов и призывает стороны продолжать диалог на основе взаимного уважения и гуманизма. Представитель ведомства добавил, что подобные инициативы имеют большое значение для прекращения военных действий и стабилизации обстановки на Украине.

Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.