Самолет с Благодатным огнем прибыл во «Внуково-3»

Tекст: Ольга Иванова

Самолет с Благодатным огнем приземлился во «Внуково-3» поздно вечером 19 апреля, передает РИА «Новости».

В 2025 году дата Пасхи совпадет для христиан западной и восточной традиций и будет отмечаться 20 апреля. Огонь из Иерусалима ежегодно привозят в Москву с 2003 года. В нынешнем году святыню доставят также в Белгород, Брянск, Курск и десятки других российских городов.

В Москве Благодатный огонь направят на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя и передадут еще в 15 столичных храмов. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) сообщил, что широкой встречи в аэропорту не планируется, но принять огонь смогут представители епархий Русской православной церкви.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи сошел Благодатный огонь, который символизирует свет Воскресения Христова и станет важной частью пасхальных богослужений в России.

Представители Фонда Андрея Первозванного приняли Благодатный огонь в Иерусалиме. Позднее самолет с Благодатным огнем, зажженным в храме, отправился из Тель-Авива в Москву.