Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела с Благодатным огнем из Тель-Авива в Москву

Tекст: Мария Иванова

Самолет с Благодатным огнем, который ежегодно доставляет в Россию делегация Фонда Андрея Первозванного, вылетел из аэропорта «Бен-Гурион» в Тель-Авиве, передает ТАСС. Лампада с огнем будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве к праздничному богослужению по случаю Пасхи.

Схождение Благодатного огня состоялось накануне православной Пасхи по юлианскому календарю – в этом году праздник отмечается 20 апреля, причем дата совпала для западной и восточной христианских церквей. Огонь появляется ежегодно в храме Гроба Господня в Иерусалиме, где, по преданию, был распят и воскрес Иисус Христос. Именно в этом храме делегация Фонда Андрея Первозванного получила святыню, чтобы затем доставить ее в Россию.

В Фонде сообщили, что Благодатный огонь отправится также в города приграничных областей России – Белгород, Брянск, Курск, а также в десятки других регионов страны. В столице огонь кроме главного собора получат еще 15 храмов. Массовая встреча в аэропорту не предусмотрена, однако представители епархий Русской православной церкви смогут принять участие в передаче огня.

Традиция привозить Благодатный огонь в Россию через Фонд Андрея Первозванного существует с 2003 года. Кроме доставки святыни, фонд также занимается организацией принесения мощей и проведением просветительских программ по благословению патриарха Московского и всея Руси.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Фонда Андрея Первозванного в Иерусалиме ранее приняли Благодатный огонь и отправились в аэропорт для его доставки в Россию.

В храме Гроба Господня накануне православной Пасхи сошел Благодатный огонь, который символизирует свет Воскресения Христова и станет важной частью пасхальных богослужений на территории России.