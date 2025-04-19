Три четверти россиян назвали День Победы главным праздником

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, исследование сервиса SuperJob показало, что более трех четвертей россиян считают День Победы главным государственным праздником. В опросе приняли участие 1 600 экономически активных жителей всех округов страны. Второе место по значимости занял Новый год, его считают главным праздником 75% респондентов.

Среди других значимых дат россияне отметили День защитника Отечества и Международный женский день (по 46%), Рождество Христово (41%), а также Первое мая и День России, которые выбрали по трети опрошенных. День народного единства назвали главным праздником 22% участников опроса.

«77% граждан главным для себя праздником считают 9 Мая (причем чаще об этом рассказывали опрошенные старше 45 лет)», – сказано в выводах исследования. Также по данным опроса, акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» поддерживают 93% и 88% респондентов соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что все главы государств Содружества согласились принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Музее Победы в Москве началась акция «Мы помним», приуроченная к юбилею, где участники возлагают цветы к скульптуре Солдата-Победителя в память о героях войны.