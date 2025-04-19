  • Новость часаВ Конго при крушении судна погибли 148 человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США готовят почву для выхода из конфликта на Украине
    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева
    Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне
    После рейда в бане Москвы полиция вышла на трудоустраивавших мигрантов в такси лиц
    Россия расторгла соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву региону
    Хуситы атаковали американские авианосцы Harry Truman и Carl Vinson
    Армения, Грузия и Словакия поддержали антироссийскую резолюцию ООН
    В Москве началась работа по созданию нового российского стиля
    Россия и Украина провели обмен телами военных
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    5 комментариев
    19 апреля 2025, 06:01 • Новости дня

    Три четверти россиян назвали День Победы главным праздником

    Правда и победа

    Tекст: Денис Тельманов

    Большинство опрошенных граждан выделили 9 Мая как наиболее значимый государственный праздник, а максимальную поддержку населения получили акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка».

    Как передает ТАСС, исследование сервиса SuperJob показало, что более трех четвертей россиян считают День Победы главным государственным праздником. В опросе приняли участие 1 600 экономически активных жителей всех округов страны. Второе место по значимости занял Новый год, его считают главным праздником 75% респондентов.

    Среди других значимых дат россияне отметили День защитника Отечества и Международный женский день (по 46%), Рождество Христово (41%), а также Первое мая и День России, которые выбрали по трети опрошенных. День народного единства назвали главным праздником 22% участников опроса.

    «77% граждан главным для себя праздником считают 9 Мая (причем чаще об этом рассказывали опрошенные старше 45 лет)», – сказано в выводах исследования. Также по данным опроса, акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» поддерживают 93% и 88% респондентов соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что все главы государств Содружества согласились принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    В Музее Победы в Москве началась акция «Мы помним», приуроченная к юбилею, где участники возлагают цветы к скульптуре Солдата-Победителя в память о героях войны.

    18 апреля 2025, 16:54 • Новости дня
    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине

    Bloomberg: Вашингтон предложил союзникам оставить освобожденные территории России

    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России, пишет агентство Bloomberg.

    В четверг в Париже состоялась встреча представителей Британии, США, Украины и Франции, на которой американская сторона представила предложения по урегулированию ситуации на Украине, пишет Bloomberg, передает ТАСС.

    Согласно источникам агентства, Вашингтон предложил своим союзникам отказаться от обсуждения возможного членства Украины в НАТО.

    Кроме того, в предложениях США предусмотрено, что все территории, освобожденные Россией, остаются под ее контролем. Этот план также предполагает ослабление санкций против России.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тема украинского урегулирования является сложной, что затрудняет соответствующие переговоры и контакты.

    Коментарии (40)
    18 апреля 2025, 09:50 • Новости дня
    Уиткофф заявил о возможности частичного решения вопроса территорий с Россией
    Уиткофф заявил о возможности частичного решения вопроса территорий с Россией
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник США Стив Уиткофф обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопрос территорий на Украине, который может быть частично решен, пишет Wall Street Journal.

    Спецпосланник президента США заявил, что обсуждал с Путиным возможность частичного решения вопроса территорий на Украине, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что встреча политиков была посвящена урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф подчеркнул, что Россия сможет сохранить за собой некоторые регионы, но не все.

    Согласно данным издания, спецпосланник также высказал предположение, что для Киева не столь важны территории, где преобладает русскоязычное население. Именно эти регионы могут остаться за Россией в рамках урегулирования.

    Уиткофф не уточнил, какие именно регионы могут быть предметом обсуждения, но отметил, что стороны стремятся найти компромиссное решение, способствующее стабилизации ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что у Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

    Коментарии (31)
    18 апреля 2025, 22:18 • Видео
    От России ждут ответа на главный вопрос

    США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 10:41 • Новости дня
    Группа «Бахыт-Компот» представила клип на песню «На русском обугленном танке»
    Группа «Бахыт-Компот» представила клип на песню «На русском обугленном танке»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Отечественная рок-группа «Бахыт-Компот» презентовала новый клип на песню «На русском обугленном танке», выполненную в духе боевого юмора, напоминая произведения Василия Теркина.

    Лидер группы Вадим Степанцов рассказал, что это один из немногих случаев, когда он написал песню не на свои стихи, передает Рен-ТВ.

    Основой композиции стали строки, сочиненные его знакомым. Несмотря на это, тематика песни оказалась близка Степанцову, так как группа часто выступала для бойцов на фронте.

    Степанцов отметил, что песня выполнена в духе боевого юмора, напоминая произведения Василия Теркина. Она представляет собой сатиру, созданную для поднятия настроения бойцам.

    Анимация для клипа была создана художником, другом Степанцова, который трудился над проектом около года.

    Это уже второй клип, который он создает для группы. Премьера вызвала радость фанатов, несмотря на простоту его визуального исполнения.

    Кроме того, лидер группы отметил возросшую популярность «Бахыт-Компота», поскольку коллектив все чаще приглашают на различные фестивали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гитаристу группы «Бахыт-компот» Яну Комарницкому запретили въезд на Украину сроком на три года из-за поездки в Донецк.

    Коментарии (8)
    18 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева

    Захарова назвала Зеленского злым клоуном за введение санкций против Куклачева

    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение санкций киевским режимом против известного российского дрессировщика Юрия Куклачева.

    В своем Telegram-канале она написала: «Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость».

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против 20 российских деятелей культуры и спорта, включая Ярослава Дронова (Shaman), с блокировкой активов и запретом на передачу объектов интеллектуальной собственности на Украине.

    Коментарии (5)
    18 апреля 2025, 13:26 • Новости дня
    Кремль заявил об истечении запрета на удары по энергообъектам
    Кремль заявил об истечении запрета на удары по энергообъектам
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мораторий на удары по энергетической инфраструктуре истек, но новых распоряжений президента России Владимира Путина не последовало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

    Мораторий на нанесение ударов по энергетическим объектам, который длился месяц, завершился, передает ТАСС.

    Песков заявил, что никаких дополнительных распоряжений верховный главнокомандующий не делал.

    Кроме того, Песков добавил, что Россия продолжает стремиться к урегулированию конфликта на Украине и остается открытой для диалога.

    Он подчеркнул, что Москва готова к обсуждениям, которые будут учитывать безопасность и интересы страны.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса России.

    Коментарии (14)
    18 апреля 2025, 17:56 • Новости дня
    В СПЧ раскритиковали политику непрекращающегося «крестопада»

    Член СПЧ Кабанов: Сторонники «крестопада» хотят превратить Россию в безликую территорию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продолжающийся в России «крестопад» – появление изображений церквей и храмов без крестов – это продуманная политика, за которой стоят конкретные начальники, считает член СПЧ Кирилл Кабанов. По его мнению, такая деятельность направлена на уничтожение православной идентичности и исторической памяти России.

    «Уже давно понятно, что непрекращающийся "крестопад" – это не досадная случайность, чья-то глупость, оплошность или недогляд и тем более не проделки ИИ. Очевидно, что это совершенно продуманная и согласованная политика, за которой стоят конкретные начальники». Его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.

    Кабанов отмечает, что за разработкой и реализацией этой программы по стиранию из образа России ее православной составляющей стоят конкретные идеологи с четкими целями и задачами: «Это те, кто готов сносить наши исторические памятники (разных эпох), чтобы застроить все человейниками и фаллоподобными башнями в дубайском стиле. Те, кто не испытывает ничего к нашей Родине и истории, кроме как цинично-потребительского отношения и безудержной жажды власти. Но главное – это те, кто осознанно считает необходимым уничтожить наше православное самосознание, нашу объединяющую историческую память».

    «Некоторые идеологи, руководители и "гениальные" топ-менеджеры считают, что православные самосознание и мотивация вредны для реализуемой ими попытки построить свою новую РФ бездушных оцифрованных потребителей», — добавил он.

    Кабанов выразил мнение, что подобные действия могут привести к превращению страны в «безликую территорию», управляемую искусственным интеллектом, где можно массово завозить людей с любыми взглядами, поскольку теряется национальное единство.

    Ярким примером «крестопада» стала новогодняя инсталляция в аэропорту Саратова, где был изображен Покровский собор Пресвятой Богородицы без крестов.  Еще один случай привел глава СПЧ Валерий Фадеев в Telegram-канале. Он рассказал о том, как «исчезли» кресты с куполов храма Василия Блаженного, изображенного на обложке практикума по ЕГЭ издательства «Феникс». После шумихи издательство изъяло тираж школьного пособия, назвав произошедшее «досадной невнимательностью». 

    В связи с этим зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предложил законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов и защитить крест как главный христианский символ.

    Как писала газет ВЗГЛЯД, Минспорта выступило с сообщением о том, что вернуло христианские кресты на логотип ведомства с изображением двуглавого орла.

    Коментарии (10)
    18 апреля 2025, 21:43 • Новости дня
    СМИ сообщили о госпитализации Боярского после падения на сцене
    СМИ сообщили о госпитализации Боярского после падения на сцене
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Михаил Боярский был госпитализирован после падения с высоты около трех метров во время спектакля, который состоялся 16 апреля, сообщают СМИ.

    По предварительной информации, актер мог получить переломы, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал РЕН ТВ.

    В театре имени Ленсовета отметили, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений, однако врачами ему рекомендован отдых и восстановление. В связи с этим ближайший спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без участия Боярского, который исполняет роль герцога Эскала. Зрители услышат голос актера только в записи.

    «Поводов для беспокойства нет: состояние здоровья нашего артиста не внушает опасений, но врачи рекомендовали Михаилу Сергеевичу некоторое время отдохнуть и восстановить силы», – подчеркнули в театре.

    В 2023 году Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 09:15 • Новости дня
    FT: Raiffeisen приостановил продажу бизнеса в России

    Группа Raiffeisen Bank Int. остановила продажу российского подразделения

    FT: Raiffeisen приостановил продажу бизнеса в России
    @ Alex Halada/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Австрийская группа Raiffeisen Bank International приостановила продажу российского подразделения на фоне сближения Москвы и Вашингтона, а также из-за неопределенности на мировом рынке, пишет FT.

    Группа Raiffeisen Bank International (RBI), которая продолжает работать в России, временно прекратила попытки продать свое подразделение на фоне сближения России и США и неопределенности рынков из-за пошлин США, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    «Это делается для того, чтобы оценить ситуацию и понять, может ли позиция США измениться», – сообщили информаторы издания.

    Они напомнили, что RBI в 2022 году подвергся давлению со стороны регулирующих органов и правительств иностранных государств, включая ЕС и США, с требованием продать свой бизнес в России. Сложная сделка по продаже была приостановлена после того, как российский суд заморозил акции российской «дочки» «Райффайзенбанка», а позже наложил на банк штраф в размере 2 млрд евро в качестве компенсации ущерба, сказано в материале.

    FT отмечает, что в заявлении RBI говорится о «продолжении» процесса продажи, но добавляется, что судебное разбирательство приостановило исполнение любых сделок.

    «В настоящий момент акции RBI в «Райффайзенбанке» в России заблокированы, поэтому сделка на данный момент невозможна», – заявили в RBI.

    По данным RBI, усилия по сворачиванию бизнеса все еще предпринимаются в соответствии с требованиями Европейского центрального банка.

    Raiffeisen, который является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG, представлен в России с 1996 года. Это одна из крупнейших банковских групп Австрии.

    Газета ВЗГЛЯД в марте разбиралась, почему западные инвесторы – покупатели российских ценных бумаг – потирают руки в ожидании приближения отмены антироссийских санкций и не торопятся уходить с российского рынка. Красноречивый пример – котировки акций Raiffeisen Bank International AG, австрийского банка с «дочкой» в Москве, которые выросли на Венской фондовой бирже на 25%.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 14:02 • Новости дня
    Иран сообщил о скорой ратификации договора о всеобъемлющем партнерстве с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, что иранский парламент (меджлис) в ближайшее время ратифицирует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном.

    «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был ратифицирован Государственной думой. Мы это приветствуем. В скором времени будет осуществлена его ратификация иранским парламентом – Меджлисом», – сказал Арагчи, передает ТАСС.

    Кроме того, Сергей Лавров отметил, что Россия готова содействовать возможным договоренностям между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке, если они будут взаимоприемлемыми и учтут законные интересы Ирана. «Мы приветствовали стремление, насколько можем судить, к достижению объективных, взаимоприемлемых договоренностей, в том числе которые обсуждались и продолжают обсуждаться между Ираном и Соединенными Штатами», – заявил Лавров.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

    На прошлой неделе депутаты Госдумы одобрили договор о стратегическом партнерстве с Ираном, охватывающий оборону, энергетику и финансы.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 06:26 • Новости дня
    Отец троих убитых детей в Канске задержан за истязания четвертого ребенка

    Tекст: Денис Тельманов

    В Канске Красноярского края задержали отца троих убитых матерью детей по подозрению в истязании четвертого ребенка, который был вне дома во время трагического события.

    Как сообщает ТАСС, в Красноярском крае задержали 40-летнего жителя Канска, отца троих детей, убитых матерью. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье за истязание, в отношении четвертого ребенка, который на момент преступления находился в школе.

    В Следственном управлении СК РФ по краю уточнили, что дело возбуждено по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ. Согласно этой статье, речь идет о преступлении против заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии или в зависимом положении.

    Подробности дела остаются неизвестными, однако именно этот ребенок избежал участи своих братьев и сестер, находясь в школе в день, когда их мать совершила убийство. Следствие продолжается, и правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Канске задержали инспектора по делам несовершеннолетних по причине халатности в деле об убийстве троих детей их матерью.

    В Канске, по данным правоохранительных органов, мать обвиняется в убийстве троих своих детей и жестоком обращении с телом семимесячного ребенка, чью голову поместила в сервант.

    В городе Канске Красноярского края прошли похороны троих детей, убитых собственной матерью, как сообщил источник в правоохранительных органах.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 23:28 • Новости дня
    Сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного

    Старший сын главы Чечни стал почетным гражданином Грозного

    Tекст: Денис Тельманов

    Звание почетного гражданина Грозного было присвоено старшему сыну главы Чечни Ахмату Кадырову за весомый вклад в развитие спортивной сферы в регионе и успешную реализацию спортивных проектов.

    Как передает РИА «Новости», министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев сообщил о присвоении Ахмату Кадырову звания «Почетный гражданин города Грозный».

    Старший сын главы республики, возглавляющий министерство по физической культуре и спорту, а также футбольный клуб «Ахмат», получил это звание за значимый вклад в развитие спорта в Чечне.

    Дудаев искренне поздравил Ахмата Кадырова, подчеркнув его грамотный управленческий подход и эффективную работу в сфере спортивной политики. «Искренне поздравляю Ахмата Рамзановича Кадырова с присвоением звания «Почетный гражданин города Грозный» за значимый вклад в развитие спорта», – написал министр.

    По словам Дудаева, за короткое время Ахмат Кадыров достиг впечатляющих результатов на посту министра и президента футбольного клуба, что принесло ощутимую пользу для региона и будет полезно для всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о кровной клятве, данной на могиле своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова, отомстить за его смерть, которая была исполнена после ликвидации Сулеймана Имурзаева.

    Дочь главы Чеченской республики Айшат Кадырова решила покинуть пост зампреда кабмина региона ради карьеры в моде.

    В Чечне на площади Ачхой-Мартана выставили тело подростка Эскерхана Хумашева, напавшего на пост ДПС.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 07:59 • Новости дня
    На Украине оптом продавали российские сим-карты для мошеннических схем

    Tекст: Александра Юдина

    На украинских сайтах обнаружили продажу оптом зарегистрированных российских сим-карт по 300 рублей за штуку, предназначенных для мошеннических операций.

    Сайты объявлений на Украине предлагают к продаже уже зарегистрированные сим-карты крупнейших российских операторов, передает РИА «Новости».

    Цена одной сим-карты при покупке оптом стартует от 150 гривен, что эквивалентно 300 рублям.

    Источники в силовых структурах предполагают, что эти сим-карты могут использоваться для мошенничества.

    В объявлениях продавцы утверждают, что сим-карты подходят для регистрации QIWI-кошелька, что позволяет мошенникам выводить украденные средства.

    Также такие сим-карты могут применяться для регистрации на российской цифровой платформе «Авито» и в мессенджере WhatsApp.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с 1 сентября 2025 года граждане смогут устанавливать на «Госуслугах» самозапрет на оформление сим-карт, что предотвратит незаконную регистрацию номеров и использование их в мошеннических схемах.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 21:08 • Новости дня
    Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве склада Wildberries

    Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве склада Wildberries в Тверской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Тверской области расследуется уголовное дело о мошенничестве при строительстве складского комплекса Wildberries, ущерб от завышения объемов работ по перемещению грунта составил более 14 млн рублей.

    Уголовное дело по факту мошенничества при строительстве склада Wildberries было возбуждено в начале апреля на основании материалов доследственной проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК УМВД по Тверской области, передает «Интерфакс».

    По данным правоохранительных органов, неустановленные лица завысили объемы работ по перемещению и разработке грунта, чем нанесли ООО «Вайлдберриз» ущерб на сумму свыше 14 млн рублей.

    В полиции сообщили, что с марта 2023 года по январь 2024 года руководство ООО «ВБ Девелопмент», подконтрольного Владиславу Бакальчуку, заключало договоры на перемещение грунта с «заведомо завышенным объемом».

    В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ подтвердили расследование уголовного дела и заявили о готовности оказать МВД необходимое содействие: «Мы подтверждаем информацию о возбуждении дела о мошенничестве при строительстве компанией "ВБ Девелопмент" склада Wildberries в Тверской области. Wildberries&Russ окажет МВД необходимое содействие».

    В «ВБ Девелопмент» в ответ заявили, что не получали официальных обращений от правоохранительных органов и полагают, что инициатором расследования выступило само ООО «Вайлдберриз». В компании подчеркнули, что «ВБ Девелопмент» выполняло функции технического заказчика и является таким же потерпевшим, как и заказчик строительства. Генеральный директор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов отметил: «Ни одни выплаты без согласования с сотрудниками Wildberries не производились за всю историю строительства складов во всех регионах России».

    Накануне Савеловский суд Москвы встал на сторону Татьяны Ким в деле о разделе имущества с Владиславом Бакальчуком, передав ей оставшуюся однопроцентную долю в ООО «Вайлдберриз» и сделав ее единственным владельцем компании.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 07:42 • Новости дня
    В Ивановской области объявили угрозу атаки дронов

    Tекст: Александра Юдина

    На территории Ивановской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает региональный оперативный штаб.

    Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Ивановской области, передает ТАСС.

    Для защиты и минимизации последствий возможного нападения была активирована система предупреждения атак, которая позволит оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию.

    Региональные власти призвали жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям, которые будут поступать от официальных источников.

    Накануне в Шуе Ивановской области ночью была успешно отражена атака беспилотников. Беспилотники ВСУ, атаковавшие Шую, были запущены из Сумской области Украины.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 10:01 • Новости дня
    ФСБ рассекретила архивы о расстрелах в Крыму во время войны

    УФСБ по Крыму рассекретило допрос о расстрелах жителей Алушты и Ялты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управление ФСБ по Крыму рассекретило документы, свидетельствующие о расстрелах жителей Алушты и Ялты, в которых принимал участие бывший советский гражданин, работавший на нацистскую Германию в годы Великой Отечественной войны.

    Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило протокол допроса сотрудника полиции безопасности и службы безопасности нацистской Германии, участвовавшего в расстрелах жителей Алушты и Ялты.

    Как передает ТАСС, из допроса от 1947 года следует, что данный человек, бывший советский гражданин, вступил в карательные органы нацистской Германии и работал на оккупированных территориях Северного Кавказа и Крыма. Он участвовал в расстрелах 28 человек в Алуште и 40 в Ялте.

    Основными мотивами убийств были этническая принадлежность, связь с партизанами и принадлежность к советской номенклатуре. Также сообщается, что в акциях уничтожения принимало участие около 10 человек, включая немцев и местных коллаборационистов. В отличие от Симферополя, где такие операции проводили специально отобранные команды, в Алуште и Ялте их возглавляли местные руководители полиции.

    При допросе обвиняемый также рассказал о применении душегубок и о том, как участвовавшие в расстрелах получали одежду и вещи убитых. Исключение составляли золото и драгоценности, которые направлялись в центральное управление в Симферополь. Эти расстрелы продолжались с конца февраля 1943 года до апреля 1944 года, когда Красная армия начала освобождение Крыма.

    Обвиняемого арестовали и приговорили к 25 годам лишения свободы в ноябре 1947 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов на территории Молдавии, включая создание гетто и массовые расстрелы мирного населения. В Крыму были обнародованы архивные данные о поимке генерала Эриха Йенеке, ответственного за уничтожение городов и сел в Крыму. Также ФСБ раскрыла сведения о преступлениях немецких фашистов в Донецке, включая разрушение инфраструктуры и массовые убийства местного населения.

    Коментарии (0)
    Главное
    Епископа Маркела снова не выпустили в Израиль из Кишинева
    Иран поставил условие США по ядерной сделке
    ФСБ показала видео с австралийским наемником ВСУ Дженкинсом
    В СПЧ раскритиковали политику непрекращающегося «крестопада»
    «Автодор» объявил стоимость проезда по трассе А-289 из Краснодара в Крым
    Бегун из Южной Африки побил рекорд Усэйна Болта
    СМИ сообщили о госпитализации Боярского после падения на сцене

    Отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти

    Чехия сегодня празднует полный отказ от российской нефти. Она была одной из трех европейских стран, которые сохранили возможность покупать российскую нефть благодаря наличию советского нефтепровода «Дружба». Как Польша помогла Чехии решиться на такой невыгодный шаг и как этот, казалось бы, небольшой шаг может привести к более масштабным последствиям для России? Подробности

    Перейти в раздел

    США временно вернули европейцам самоуважение

    На встрече в Париже делегация из США пыталась убедить Европу не мешать урегулированию на Украине. До кое-чего договориться удалось, и во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров накануне развязки, которую американцы запланировали на следующую неделю. Подробности

    Перейти в раздел

    Ядерная энергетика обеспечит российские перспективы в космосе

    Одна из самых технологически развитых отраслей российской промышленности – ядерная энергетика – должна стать козырем России в космосе на ближайшие десятилетия. По крайней мере, такая задача поставлена руководством страны. Как будут выглядеть ядерные космические системы и какие преимущества они предоставят? Подробности

    Перейти в раздел

    Польшу лишают шансов нажиться на Украине

    «Поляки на банкет опоздали». Такими словами политологи комментируют намерение Варшавы заработать на помощи Украине – точно так же, как это сейчас пытается сделать Белый дом. Можно сказать, что у Польши уводят лакомый кусок прямо из-под носа, причем те, кого Варшава рассматривает как ближайших союзников. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • От России ждут ответа на главный вопрос

      США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

    • Кто у Трампа больше всех не любит Россию

      В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

    • США не дали Киеву оружия даже за деньги

      Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............