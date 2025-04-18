Рубио: США прекратят поддержку Украины в пользу других задач

Tекст: Александра Юдина

Рубио заявил, что Вашингтон на протяжении трех лет активно поддерживал Украину, выделяя миллиарды долларов, однако теперь достигнута точка, когда важно переключить внимание на другие задачи, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что если Украина и Россия действительно стремятся к миру, то США готовы поддержать переговоры, но если это не так, Вашингтон займется другими важными вопросами.

Рубио также отметил, что на данный момент ключевым приоритетом для США становятся переговоры с Ираном. Госсекретарь США выразил уверенность в том, что дипломатия и международное сотрудничество помогут добиться устойчивого мира и безопасности в регионе, что сейчас является одним из главных внешнеполитических приоритетов США.

Ранее Рубио пригрозил выходом США из урегулирования конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта на Украине должны завершиться в ближайшие дни, чтобы понять, возможен ли мир.