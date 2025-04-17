Взрывы прогремели на Украине

США назвали условие для начала обсуждения смягчения санкций против России

США увязали обсуждение смягчения санкций к России с прекращением огня на Украине

Tекст: Антон Антонов

Когда Брюс спросили, поступало ли поручение из Белого дома о составлении списка санкций, которые могут быть ослаблены, она отметила, что не может это комментировать.

«Могу напомнить о том, что было ясно с самого начала. Никакого обсуждения, никаких решений или договоренностей не будет до тех пор, пока не прекратится кровопролитие», – приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, в последние дни возник вопрос о том, «кто на самом деле привержен миру и прекращению огня».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вашингтон продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, Москва заявила, что это было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции.