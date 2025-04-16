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    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Существование Украины как государства станет невозможным

    У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

    59 комментариев
    16 апреля 2025, 19:28 • Новости дня

    В Луганске открылась выставка о герое «Белой розы» Александре Шмореле

    Выставка о подвиге группы «Белая роза» и Александре Шмореле открылась в Луганске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Доме молодежи Луганска представили выставку, посвященную Александру Шморелю, антифашисту и участнику группы «Белая роза», который боролся против нацистского режима в Германии.

    Выставка, организованная Оренбургским благотворительным фондом «Евразия» при поддержке Фонда президентских грантов, открылась в Луганске и посвящена Александру Шморелю, участнику антифашистской группы «Белая роза», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Александр Шморель, родившийся в Оренбурге, учился в Мюнхене, где вместе с единомышленниками создал группу «Белая роза». Молодые люди боролись против нацистов, распространяя листовки и проводя акции протеста, выступая за свободу и справедливость.

    «Белая роза» стала одной из самых известных групп сопротивления в Германии, осуждая преступления нацистов и призывая к объединению Европы. Участники группы, цитируя Шиллера и Гете, стремились объединить Европу в федерацию свободных государств. Александр Шморель и другие участники, включая Ганса и Софи Шоль, были арестованы и казнены в 1943 году. Их подвиг стал символом борьбы за свободу и демократию.

    Президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов подчеркнул значимость этой выставки, которая более четверти века путешествует по России и странам ближнего зарубежья. Он отметил важность сохранения памяти об Александре Шмореле и других героях антифашистского сопротивления, а также необходимость противодействия идеологиям ненависти и насилия.

    14 апреля 2025, 19:37 • Новости дня
    В ЕС пригрозили последствиями за поездку на парад Победы в Москву

    Каллас пригрозила последствиями участникам парада Победы в Москве 9 мая

    В ЕС пригрозили последствиями за поездку на парад Победы в Москву
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым настоятельно рекомендовано этого избегать.

    Как сообщает ТАСС, глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран ЕС сделала заявление о поездках на празднование 9 Мая в Москву. Каллас подчеркнула, что участие в параде Победы в Москве будет иметь значительные последствия для стран – кандидатов на вступление в ЕС. «Многие министры заявили, что ЕС серьезно относится к таким поездкам, и они будут иметь последствия», – заявила она.

    Каллас особо отметила, что Европейский союз требует от всех стран-кандидатов воздержаться от участия в праздновании 80-летия Победы в российской столице. «Мы четко дали им это понять», – добавила она. Такое постановление свидетельствует о жесткой позиции ЕС в отношении стран, находящихся на стадии кандидатства в союз.

    Отвечая на вопросы украинских журналистов о возможных визитах лидеров ЕС в Киев 9 мая, Каллас призвала представителей всех стран союза чаще посещать Украину. Она подчеркнула, что такие визиты должны сопровождаться конкретными обещаниями военной помощи, чтобы продемонстрировать поддержку Европой украинского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что День Победы станет поводом для проведения множества мероприятий по всей России.

    Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде Победы 9 мая в Москве, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы продемонстрировать единство и отвлечь внимание от парада в Москве, сообщили СМИ.

    Коментарии (13)
    15 апреля 2025, 08:15 • Новости дня
    Володин призвал передать Каллас под трибунал ООН
    Володин призвал передать Каллас под трибунал ООН
    @ Francis Vachon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил передать главу европейской дипломатии Каю Каллас под международный трибунал ООН за призывы отказаться от визитов в Россию в дни празднования 80-летия Великой Победы.

    В своем Telegram-канале он указал, что Володин заявил о необходимости отстранения Каллас от должности и передаче ее под международный трибунал ООН.

    Поводом для такого заявления стали высказывания Каллас, в которых она призвала страны Евросоюза и кандидатов, обсуждающих вступление в ЕС, отказаться от поездок в Россию в дни празднования 80-летия Великой Победы.

    Володин подчеркнул, что такие заявления являются неуважением к памяти миллионов людей, погибших в борьбе с фашизмом.

    Он напомнил, что советский народ и страны антигитлеровской коалиции, включая США и Британию, понесли огромные потери в этой борьбе. Володин отметил, что мир обязан помнить и чтить память этих героев.

    «Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить память о них», – добавил Володин, подчеркнув, что в России действует закон, запрещающий реабилитацию нацизма.

    Он выразил уверенность, что время настанет, и такие люди, как Каллас, понесут ответственность за свои действия.

    Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. На этом фоне глава дипломатии ЕС заявила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым настоятельно рекомендовано этого избегать.

    Коментарии (23)
    15 апреля 2025, 17:21 • Видео
    Зеленский опять разозлил Трампа

    Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

    Коментарии (0)
    15 апреля 2025, 21:34 • Новости дня
    Захарова: На наших глазах возрождается евронацизм
    Захарова: На наших глазах возрождается евронацизм
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Планы Европейского союза запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая – это проявление европейского нацизма, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали «людьми второго сорта», – цитирует Захарову ТАСС.

    Так она прокомментировала намерение ЕС отказать Сербии в присоединении к этому объединению в случае приезда сербского президента Александра Вучича на парад Победы в Москву.

    Напомним, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву. При этом словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в параде 9 мая в Москве, несмотря на предупреждения от Каллас.

    Коментарии (28)
    14 апреля 2025, 10:43 • Новости дня
    ФСБ рассекретила документы о казни пионера-героя Вити Коробкова в Крыму

    ФСБ раскрыла свидетельства гибели героя Вити Коробкова и его отца в Крыму

    Tекст: Ирма Каплан

    ФСБ к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне рассекретила архивные документы о казни пионера-героя Вити Коробкова и его отца, арестованных и расстрелянных нацистами в Крыму в 1944 году.

    Архивные документы, раскрывающие обстоятельства ареста и казни пионера-героя Вити Коробкова и его отца в Крыму, были рассекречены УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    «[Управление] рассекретило уникальные, ранее неизвестные широкой общественности, архивные документы о гибели легендарного пионера-героя Вити Коробкова и его семьи, а также других членов крымских партизанских отрядов, противостоявших нацистам», – сообщили в УФСБ.

    Документы свидетельствуют об аресте Коробковых в Феодосии, куда они прибыли с заданием партизанского отряда, 14 февраля 1944 года. Витя, которому только исполнилось 15 лет, вместе с отцом подвергся жестоким пыткам.

    Согласно свидетельским показаниям советского разведчика Ибрагима Аганина, который работал в немецком контрразведывательном органе, следователь и переводчики избивали арестованных, требуя информации о партизанской деятельности.

    «Следователь Бюльд кричал на мальчика, что он не верит ему, и при мне начал избивать его. Он бил его своими здоровыми кулаками, и от каждого удара мальчик с силой ударялся о стенку. При мне мальчика ударил несколько раз кованым немецким сапогом и переводчик Ламп», – сказано в показаниях разведчика.

    Аганин описал, что избиения Коробковых продолжались три или четыре дня, пока отец Вити не заявил, что расскажет все ради спасения сына. Однако, как подчеркнули в УФСБ, ни отец, ни сын не выдали своих товарищей. Оба были казнены: отец – в конце февраля, а Витя – 9 марта 1944 года.

    Кроме того, документы содержат информацию о других нацистских преступлениях на территории Крыма, включая пытки и казни партизан и местных жителей, а также новые имена героев сопротивления.

    В УФСБ ранее сообщали, что согласно обобщенным после войны сведениям, на полуострове были убиты и замучены 107 243 мирных гражданина и 44 934 военнопленных, угнаны в Германию 85 447 человек. Специалисты управления считают, что в реальности жертв было больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в рассекреченных прежде ФСБ документах изложены подробности о зверствах нацистов в Крыму, в том числе свидетельства разведчика Ибрагима Аганина, внедренного в немецкую полицию в 1943 году. Аганин был внедрен в тайную полицию нацистов и служил переводчиком в 17-й немецкой армии.

    Ранее ФСБ опубликовала документы о высадке группы советских разведчиков в Херсонской области в 1943 году.

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    15 апреля 2025, 19:33 • Новости дня
    Фицо поедет в Москву на 9 мая, несмотря на угрозы Каллас
    Фицо поедет в Москву на 9 мая, несмотря на угрозы Каллас
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в параде 9 мая в Москве, несмотря на предупреждения от главы евродипломатии Каи Каллас.

    Фицо, как сообщает РИА «Новости», заявил о своем намерении участвовать в параде 9 мая в Москве. Это заявление стало ответом на слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая высказалась против участия лидеров европейских стран в подобных мероприятиях.

    Фицо подчеркнул, что его решение обусловлено желанием отдать дань уважения солдатам Красной армии, которые сыграли ключевую роль в освобождении Словакии во время Второй мировой войны.

    «В Москву 9 мая еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939-й», – написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook, запрещенной в РФ как экстремистская.

    Он также отметил, что как легитимный премьер-министр суверенной страны, он обладает правом принимать решения относительно своих визитов и не подчиняться внешним директивам. Фицо назвал заявление Каллас поводом для дискуссии о демократии в Европейском союзе.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

    Кремль призвал суверенные европейские государства самостоятельно оценить эти угрозы, а Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая посетит парад в Москве, победа в Великой Отечественной войне является также победой армянского народа.

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    15 апреля 2025, 14:09 • Новости дня
    Ереван подтвердил визит Пашиняна 9 мая в Москву вопреки угрозам Каллас
    Ереван подтвердил визит Пашиняна 9 мая в Москву вопреки угрозам Каллас
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая посетит парад в Москве, победа в Великой Отечественной войне является также победой армянского народа, заявил спикер парламента Ален Симонян.

    По словам Симоняна, премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая примет участие в параде в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    Симонян отметил важную роль армян в Великой Отечественной войне, указав, что около 300 тыс. армян погибли, сражаясь за победу, и многие из них воевали в рядах союзнических армий. Он подчеркнул, что визит Пашиняна не связан с отношениями с ЕС или другими международными вопросами, а обусловлен исторической значимостью для Армении.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

    Кремль призвал суверенные европейские государства самостоятельно оценить эти угрозы, а Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде.

    Также сообщалось, что на парад Победы в 2025 году в Москву приедут представители из разных стран.

    Коментарии (9)
    14 апреля 2025, 09:12 • Новости дня
    Песков: Герои СВО пройдут по Красной площади в День Победы

    Песков: Герои спецоперации примут участие в параде в честь 80-летия Победы в Москве

    Песков: Герои СВО пройдут по Красной площади в День Победы
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Парадный расчет, состоящий из героев спецоперации, примет участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил, что парадный расчет, состоящий из героев специальной военной операции на Украине, безусловно пройдет по Красной площади в День Победы. Эти военнослужащие примут участие в параде, посвященном 80-летию окончания Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    Ранее «Бессмертный полк России» анонсировал проведение шествия ко Дню Победы в смешанном формате, включая как физические мероприятия, так и онлайн-программы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что на парад Победы в 2025 году в Москву приедут представители из разных стран.

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    14 апреля 2025, 09:24 • Новости дня
    Песков прокомментировал вопрос об амнистии ко Дню Победы

    Песков: Амнистия к 80-летию Победы в Кремле не обсуждается

    Tекст: Ирма Каплан

    Проведение амнистии к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив отсутствие дискуссий на эту тему в Кремле.

    Проведение амнистии к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне не обсуждается в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    «Нет», – ответил Песков на вопрос о возможности проведения амнистии.

    Он уточнил, что в Кремле данный вопрос не значится в повестке.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, депутаты от ЛДПР собирались внести в Госдуму проект амнистии, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который предусматривает освобождение осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.




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    16 апреля 2025, 09:09 • Новости дня
    Захарова назвала абсурдом планы Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова выразила мнение, что намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров стран ЕС в Киев 9 мая является примером «театра абсурда».

    По ее словам, инициатива Зеленского пригласить глав стран ЕС в Киев 9 мая достойна определения «театр абсурда», передает радио Sputnik.

    Дипломат подчеркнула, что это выражение стало системно использоваться с 2013 года для обозначения шагов и заявлений, исходящих от коллективного Запада.

    Захарова подчеркнула, что вот уже более десяти лет многие мероприятия и решения, предпринимаемые западными странами, характеризуются данным выражением.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

    Кремль призвал суверенные европейские государства самостоятельно оценить эти угрозы, а Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде.

    Также сообщалось, что на парад Победы в 2025 году в Москву приедут представители из разных стран.

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    14 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    Песков сообщил о широком праздновании Дня Победы в России

    Tекст: Ольга Иванова

    День Победы станет поводом для проведения множества мероприятий по всей России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что это будет день, наполненный разнообразными проектами, связанными с этой знаменательной датой, сообщает ТАСС.

    «Очень много различных мероприятий, очень много различных проектов приурочены к этой знаменательной дате. И конечно, она во всей стране будет широко праздноваться», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее «Бессмертный полк России» анонсировал проведение шествия ко Дню Победы в смешанном формате, включая как физические мероприятия, так и онлайн-программы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что на парад Победы в 2025 году в Москву приедут представители из разных стран.

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    15 апреля 2025, 13:47 • Новости дня
    Песков призвал европейские страны оценить угрозы Каллас

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль призвал суверенные европейские государства самостоятельно оценить угрозы главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас о последствиях за участие в параде в Москве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости оценки угроз главы дипслужбы Евросоюза суверенными европейскими странами, передает ТАСС.

    Песков на брифинге отметил, что Россия не намерена самостоятельно оценивать заявления Каллас.

    Он подчеркнул, что «оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает».

    Кроме того, Песков обратил внимание на жесткую риторику Каллас и заявил, что Кремль не считает ее правильной.

    Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. На этом фоне глава дипломатии ЕС заявила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым настоятельно рекомендовано этого избегать.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил передать Каллас под международный трибунал ООН за призывы отказаться от визитов в Россию в дни празднования 80-летия Великой Победы.

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    15 апреля 2025, 14:02 • Новости дня
    Кремль анонсировал участие более 20 глав стран на параде 9 Мая в Москве

    Песков: На парад в честь 80-летия Победы в Москву прибудут более 20 глав стран

    Кремль анонсировал участие более 20 глав стран на параде 9 Мая в Москве
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На параде в честь 80-летия Победы ожидается участие более 20 глав государств и правительств, в Москве 9 мая рады видеть всех, кто готов разделить с Россией «радость этого дня», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Кремль ожидает более двадцати глав государств и правительств на параде Победы в Москве 9 мая, передает ТАСС.

    По словам Пескова, Кремль будет рад принять всех, кто готов разделить с Россией гордость и радость этого архиважного дня. Он подчеркнул, что это необходимо для будущего мира и Европы, добавив, что нацизм снова проявляется на европейском континенте и важно объединиться в борьбе с ним.

    Песков подчеркнул, что особенно важно отметить эту дату в условиях текущей политической ситуации в Европе.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что День Победы станет поводом для проведения множества мероприятий по всей России.

    Как заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде Победы 9 мая в Москве.

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    15 апреля 2025, 12:51 • Новости дня
    Нарышкин заявил о планах Запада сорвать мероприятия к 80-летию Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о планах западных стран, включая Польшу и прибалтийские республики, сорвать мероприятия к 80-летию Победы.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что в ряде западных стран, включая Польшу и прибалтийские республики, разрабатываются планы по срыву мероприятий, посвященных 80-летию Победы, передает ТАСС. Он подчеркнул, что эти действия направлены на то, чтобы помешать проведению торжеств, посвященных Великой Победе.

    По словам Нарышкина, в одной из прибалтийских стран даже предпринимаются шаги по уничтожению воинских захоронений солдат и офицеров Красной армии, освободивших эти страны от фашизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава ЦРУ США обсудили взаимодействие в кризисных ситуациях. Нарышкин заявил о небезосновательном интересе Польши к Львову и отметил историческую значимость города. Кроме того, Нарышкин предсказал крах государственности Украины.

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    15 апреля 2025, 16:42 • Новости дня
    Акция «Мы помним» стартовала в честь 80-летия Победы

    Традиционная акция «Мы помним» стартовала в Музее Победы перед 9 Мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Музее Победы началась акция «Мы помним», приуроченная к 80-летию Победы, где участники возлагают цветы к скульптуре Солдата-Победителя в память о героях Великой Отечественной войны.

    В Музее Победы началась акция «Мы помним». Ежедневно, в преддверии 80-й годовщины Дня Победы, участники мероприятий и гости музея будут возлагать цветы к скульптуре Солдата-Победителя в Зале Славы. Эта акция посвящена памяти почти 12 тыс. Героев Советского Союза, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В первый день акции ее участниками стали около 200 человек, среди которых были члены Совета ветеранов Западного административного округа Москвы. Особое внимание уделялось ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Вильховскому, который служил на Тихоокеанском военно-морском флоте, а после войны стал чемпионом Европы и трехкратным рекордсменом мира в рывке.

    Активное участие в акции приняли сотрудники Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники и школьники, которые стали активистами программы «Школьный музей Победы». Они также познакомились со свето-звуковой инсталляцией «Дорога к Победе» и внесли биографии участников Великой Отечественной войны в проект «Лица Победы».

    В преддверии 9 Мая к акции присоединятся военнослужащие, ветераны войны и труда, представители органов власти, а также молодежные движения и волонтеры. Участники смогут не только возложить цветы, но и познакомиться с экспозициями и выставками музея, а также принять участие в патриотических мероприятиях.

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    15 апреля 2025, 13:35 • Новости дня
    Песков осудил Зеленского за отказ праздновать 9 Мая

    Песков обвинил Зеленского в неуважении к памяти предков из-за отказа от 9 Мая

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Владимира Зеленского праздновать День Победы 9 мая свидетельствует о неуважении к памяти его деда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Владимир Зеленский, отказавшись от празднования Дня Победы 9 мая, проявляет неуважение к памяти своего деда, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада Победы в России.

    Политолог Владимир Скачко заявил, что 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины.

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    В борьбе с 9 мая Кая Каллас уже проиграла на 60%

    Несмотря на требования и угрозы главного евродипломата Каи Каллас, премьер-министр Словакии Роберт Фицо будет участвовать в празднованиях 80-летия Победы в Москве. Поведение лидеров Армении и Республики Сербской тоже не понравится Брюсселю. Но один политик пока оставляет Кае Каллас шанс «размочить» счет. Подробности

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    Российские войска создают в районе Сум контуры будущей «буферной зоны»

    ВСУ цепляются за последние квадратные километры, оккупированные ими в Курской области – и можно ожидать, что уже в ближайшее время эта территория будет освобождена. Каким предполагается дальнейшее движение российских частей по направлению к Сумам и как будет создаваться так нужная для безопасности приграничья буферная зона? Подробности

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    Битва с отходами становится задачей британской армии

    Английский Бирмингем утопает в мусоре. Более миллиона жителей этого второго по населению города Великобритании воротят нос от зловония, которое исходит от гор отходов, накопившихся на улицах. Причина, на первый взгляд, в забастовке служб по сбору мусора, и вместо них на борьбу с мусором брошена даже британская армия. Однако реальные причины «мусорного кризиса» совсем в другом. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Зеленский опять разозлил Трампа

      Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

    • Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

      В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

    • Китай внезапно помог Трампу

      Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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