Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?7 комментариев
В Луганске открылась выставка о герое «Белой розы» Александре Шмореле
Выставка о подвиге группы «Белая роза» и Александре Шмореле открылась в Луганске
В Доме молодежи Луганска представили выставку, посвященную Александру Шморелю, антифашисту и участнику группы «Белая роза», который боролся против нацистского режима в Германии.
Выставка, организованная Оренбургским благотворительным фондом «Евразия» при поддержке Фонда президентских грантов, открылась в Луганске и посвящена Александру Шморелю, участнику антифашистской группы «Белая роза», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Александр Шморель, родившийся в Оренбурге, учился в Мюнхене, где вместе с единомышленниками создал группу «Белая роза». Молодые люди боролись против нацистов, распространяя листовки и проводя акции протеста, выступая за свободу и справедливость.
«Белая роза» стала одной из самых известных групп сопротивления в Германии, осуждая преступления нацистов и призывая к объединению Европы. Участники группы, цитируя Шиллера и Гете, стремились объединить Европу в федерацию свободных государств. Александр Шморель и другие участники, включая Ганса и Софи Шоль, были арестованы и казнены в 1943 году. Их подвиг стал символом борьбы за свободу и демократию.
Президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов подчеркнул значимость этой выставки, которая более четверти века путешествует по России и странам ближнего зарубежья. Он отметил важность сохранения памяти об Александре Шмореле и других героях антифашистского сопротивления, а также необходимость противодействия идеологиям ненависти и насилия.