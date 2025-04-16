Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Подозреваемый в мошенничестве на 20 млн рублей задержан в Петербурге
Полицейские задержали подозреваемого в создании мошеннической схемы под видом интернет-магазина с иностранными товарами, сумма ущерба составила более 20 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленник создал интернет-сайт, предлагавший покупку предметов интерьера и бытовой техники с доставкой из-за границы. Для прикрытия деятельности на сайте публиковались положительные отзывы, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Клиенты оставляли заявки, после чего с ними связывались менеджеры. Однако после частичной или полной предоплаты сроки отгрузки затягивались, и покупатели не получали свои заказы. В результате обманутые граждане обратились в полицию. По предварительной оценке, доход от мошенничества составил более 20 млн рублей.
Во время обысков у подозреваемого были изъяты учредительные документы, средства связи, банковские карты и деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Челябинской области сотрудники полиции изъяли рекордную партию синтетических наркотиков весом свыше 300 кг и стоимостью более 1 млрд рублей.