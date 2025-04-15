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Путин объяснил, почему ЦБ и кабмин хотят сокращения ипотеки
Путин: ЦБ и кабмин хотят сокращения ипотеки, чтобы улучшить ситуацию с инфляцией
Банк России и экономический блок правительства хотят добиться сокращения ипотечного кредитования, чтобы улучшить макроэкономическую ситуацию, в том числе и в части инфляции, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
«И первоначальный взнос, и резервирование банков в конечном итоге приводят к сокращению ипотеки. А экономические власти и хотят, чтобы ипотека сократилась в целях улучшения макроэкономических показателей», – сказал Путин, передает ТАСС.
Он пояснил, что экономический блок правительства и ЦБ «считают, что если инфляцию не подавить, то будет страдать вся экономика и все граждане Российской Федерации». «Это просто такая философия, такая логика решения экономических проблем», – добавил он.
Ранее Путин заявил, что необходимо снизить объем бюрократических препон в российской строительной отрасли.