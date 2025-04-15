Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.4 комментария
Зеленский уволил главу Сумской области после удара «Искандерами»
Кабинет министров Украины согласовал отставку главы Сумской областной администрации Владимира Артюха после удара ВС России «Искандерами» по месту совещания командного состава ВСУ в Сумах, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Как передает «Страна», Владимир Артюх был освобожден от должности главы Сумской областной государственной администрации после атаки российскими войсками на совещание командного состава ВСУ в Сумах, в результате которого погибли более 60 украинских военнослужащих.сообщает ТАСС.
Мельничук написал, что согласовано увольнение Артюха Владимира Николаевича с должности главы Сумской областной государственной администрации.
Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.
Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.