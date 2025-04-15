МИД: ЕС занял радикальную позицию по Украине из-за страха казаться слабым

Tекст: Вера Басилая

По словам Масленникова, конфликт на Украине воспринимается значительной частью европейских элит как экзистенциальный из-за происходящих процессов. Европейцы опасаются показаться слабыми, что приводит к жесткой радикальной позиции в их подходах, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что в ЕС открыто обсуждают саботаж любых мирных договоренностей по Украине, ссылаясь на то, что их не приглашают за стол переговоров. Он подчеркнул, что в ЕС также декларируют планы по дальнейшему снабжению Киева вооружением. Масленников отметил, что украинские события помогают ЕС отвлечь внимание европейцев от внутренних социально-экономических проблем.

По его словам, надуманная внешняя угроза используется для укрепления властных полномочий и мобилизации ресурсов. Масленников пояснил, что концепция «врага у ворот» применяется для поддержания европейского единства и внутренней дисциплины, заставляя ЕС проводить более агрессивную внешнюю политику.

Директор департамента указал, что основное бремя по финансированию собственной обороны и поддержки конфликта на Украине лежит на ЕС. Он отметил, что руководство ЕС стремится увеличить расходы на оборону стран-членов до 5% ВВП, в то время как новое руководство США в НАТО давит на страны для повышения военных расходов до 5% ВВП.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделил Украине на 23 млрд евро больше, чем США.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские лидеры будут стремиться сохранить режим Владимира Зеленского на Украине или заняться поисками «какого-то новенького полуфюрера».

Лавров также отметил, что евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией сосредоточилось на подготовке к новой войне.