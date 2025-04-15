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Российские войска нанесли поражение шести бригадам и штурмовому полку ВСУ на Белгородском направлении
Украинская армия на Белгородском направлении за последние сутки потеряла значительное количество техники, а также склады с боеприпасами, сообщило Министерство обороны.
Группировка «Север» на Белгородском направлении поразила скопления живой силы и техники четырех механизированных бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В Сумской области российские силы поразили части шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миропольское, Малая Рыбица, Петрушевка, Краснополье и Ямное, уничтожив до 90 военнослужащих и значительное количество техники.
В Харьковской области и ДНР подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции, поразили три механизированные и штурмовую бригаду ВСУ. Потери противника составили более 250 человек.
В зоне ответственности «Южной» группировки ВСУ потеряли свыше 285 военнослужащих и значительное количество техники, включая шведские и американские боевые машины, а также склады снабжения и топлива.
В зоне действия группировки «Центр» продвинулась украинская армия за сутки потеряла 335 военнослужащих и множество единиц техники в ДНР.
В зоне ответственности группировок «Восток» и «Днепр» ВСУ потеряли до 255 военнослужащих и разнообразную технику, включая радиолокационные станции и артиллерийские установки.
Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ потеряли за предыдущие сутки до 1290 военнослужащих, 15 бронемашин и множество других видов техники.