Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Север» на Белгородском направлении поразила скопления живой силы и техники четырех механизированных бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В Сумской области российские силы поразили части шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миропольское, Малая Рыбица, Петрушевка, Краснополье и Ямное, уничтожив до 90 военнослужащих и значительное количество техники.

В Харьковской области и ДНР подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции, поразили три механизированные и штурмовую бригаду ВСУ. Потери противника составили более 250 человек.

В зоне ответственности «Южной» группировки ВСУ потеряли свыше 285 военнослужащих и значительное количество техники, включая шведские и американские боевые машины, а также склады снабжения и топлива.

В зоне действия группировки «Центр» продвинулась украинская армия за сутки потеряла 335 военнослужащих и множество единиц техники в ДНР.

В зоне ответственности группировок «Восток» и «Днепр» ВСУ потеряли до 255 военнослужащих и разнообразную технику, включая радиолокационные станции и артиллерийские установки.

Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ потеряли за предыдущие сутки до 1290 военнослужащих, 15 бронемашин и множество других видов техники.