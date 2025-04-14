Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны около Лесного, Миропольского, Петрушевки и Проходов Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ при этом составили до 95 военнослужащих, бронемашина, орудие полевой артиллерии, боевая машина РСЗО и три станции РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Купянска, Боровой, Каменки Харьковской области, Кировска, Карповки и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

При этом ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113 и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ «Квертус», а также два склада с боеприпасами.

Параллально подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Петровки, Калиново, Тарасовки, Часова Яра и Клебан-Быка ДНР.

Противник при этом потерял до 315 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV, орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии рядом с Миролюбовкой, Лысовкой, Зверево, Родинским, Красноармейском, Котлино, Удачным, Алексеевкой и Преображенкой ДНР.

Потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе четыре американских М113 и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Шевченко, Зеленого Кута, Зеленого Поля, Богатыря, Воскресенки ДНР и Гуляйполя Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк и три орудия полевой артиллерии.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ поблизости от Новоданиловки, Павловки Запорожской области, Понятовки, Антоновки и Никольского Херсонской области.

Уничтожены до 55 военнослужащих, бронетранспортер М113 и американская бронемашина HMMWV, 155-мм американская гаубица М777, станция РЭБ, израильская радиолокационная станция RADA и четыре склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

В минувшие выходные ВСУ также потеряли свыше 1290 военных и множество техники на разных направлениях.

За минувшую неделю российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта, кроме того ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.