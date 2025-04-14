Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.0 комментариев
Школа: Умерший воспитанник «Ротора» не имел проблем со здоровьем
Школа «Ротор» заявила об отсутствии проблем со здоровьем у умершего 16-летнего Максима Семенова
В Волгограде умер 16-летний воспитанник спортшколы «Ротор» Максим Семенов, и он, как сообщили в школе, не имел медицинских противопоказаний.
На странице волгоградской спортивной школы «Ротор» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о смерти 16-летнего воспитанника Максима Семенова, передает РИА «Новости». Представитель школы сообщил, что юноша проходил углубленное медицинское обследование и не имел выявленных проблем со здоровьем.
Собеседник агентства отметил, что произошедшая трагедия оказалась большим шоком для всех, кто знал Максима. Причина смерти молодого футболиста пока неизвестна, однако известно, что она произошла вне футбольного поля и тренировки.
В Следственном управлении СК по Волгоградской области подтвердили, что проводится проверка по факту смерти. По предварительным данным, причина смерти носит некриминальный характер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верхней Пышме после тренировки скоропостижно скончались во сне два футболиста. Уточнялось, что в Татарстане мужчина умер во время футбольного матча. В Уругвае потерявший сознание во время матча 27-летний футболист скончался.