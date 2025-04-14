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Мосгорсуд заочно приговорил участника нападения на консульство в Одессе
Мосгорсуд заочно приговорил к восьми годам участника нападения на консульство в Одессе
Тодор Пановский, обвиняемый в нападении на российское консульство в Одессе, заочно приговорен Московским городским судом к восьми годам лишения свободы по статье о нападении на учреждения с международной защитой.
Московский городской суд заочно приговорил украинского националиста Тодора Пановского к восьми годам лишения свободы за участие в нападении на российское консульство в Одессе, сообщает ТАСС.
Судья признала его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.360 УК РФ, касающейся нападения на учреждения, которые находятся под международной защитой.
По данным Следственного комитета, в январе 2019 года Пановский атаковал служебные помещения генерального консульства России в Одессе, повредил имущество и забросил огнеопасные файеры на территорию диппредставительства. За эти действия ему заочно было предъявлено обвинение и вынесен арест. Пановский также был объявлен в международный розыск.
Ранее сообщалось, что группа протестующих у здания генконсульства России в Одессе забросала здание яйцами, а ворота выкрасила красной краской.