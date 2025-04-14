Обновлен список фигурантов на сайте «Русофобы»

Обновленный список фигурантов представлен на сайте «Русофобы»

Tекст: Вера Басилая

В обновленный список русофобов вошли идеологи регионализма, такие как Артем Тарасов, представитель «Псковского республиканского центра», поддерживающий идею отделения Псковской области и создания независимой Псковской Республики. Также в списке фигурирует Дмитрий Миропольцев, который выступает за независимость Сибири и делегитимизацию российских выборов, следует из сообщения на сайте «Русофобы».

Среди добавленных в список оказались проповедники экстремистской организации «Нурджулар*», в том числе активист «Башкирского национального движения за рубежом» Руслан Сулейман. Обновленный список также содержит украинских блогеров и европолитиков, в том числе Анну Фотыгу, польского депутата Европарламента, известную своей антироссийской позицией.

Администратор антироссийского telegram-канала Иван Знайко, известный своими русофобскими действиями и сбором персональных данных, также был включен в список. Помимо этого, в перечень внесен Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности Украины, а также «Свободный университет», занимающийся антироссийской деятельностью.

Ранее в список сайта «Русофобы» были включены активисты из Абхазии, Калмыкии, Бурятии и Якутии, которые продвигают идеи о территориальном отделении этих регионов от России.

Инициативная группа из ветеранов СВО и патриотически настроенных россиян создала платформу «Русофобы», где будут публиковаться данные об организациях и лицах, действующих против интересов России.

Платформа призвана информировать о персонажах и организациях, распространяющих негатив о России.

