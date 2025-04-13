США временно освободили электронику от «зеркальных» пошлин

США временно сняли «зеркальные» пошлины с электроники и полупроводников

Tекст: Ольга Иванова

Министр торговли США Говард Лютник заявил, что США временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от так называемых «зеркальных» пошлин. Как передает РИА «Новости», в ближайшие месяцы американская администрация планирует введение новых секторальных пошлин на эти товары.

«Эти товары станут частью секторальных пошлин на полупроводники, которые приближаются… Они освобождены от зеркальных пошлин, но включены в пошлины на полупроводники, которые вступят в силу, вероятно, через месяц или два», – сообщил Лютник в эфире телеканала ABC News.

Решение об освобождении от «зеркальных» пошлин принято в связи с намерениями США регулировать импорт полупроводников и электроники более целенаправленно. Это, по мнению администрации, позволит гибко реагировать на изменения в глобальной экономике и защищать американский рынок от неблагоприятных внешних факторов.

Ранее президент США заявил о возможности введения исключений из ответных пошлин для некоторых стран, при этом минимальная ставка останется на уровне десяти процентов.

Евросоюз временно приостановил ответные меры на пошлины США на сталь и алюминий после объявления Трампом 90-дневной паузы в тарифной войне.