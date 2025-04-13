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Британия отменила пошлины на 89 товаров для поддержки бизнеса
Премьер-министр Британии Кир Стармер временно отменил пошлины на импорт 89 товаров, включая аккумуляторы и соки, чтобы помочь британским компаниям в условиях торговой войны с США, сообщает газета Telegraph.
Среди товаров, на которые сняты пошлины, значатся аккумуляторы для электромобилей, фруктовые соки и другие продукты. Власти считают, что эта мера позволит предприятиям сэкономить 17 млн фунтов стерлингов ежегодно, передает РИА «Новости».
Отмена пошлин – часть более широкого пакета поддержки бизнеса, направленного на минимизацию последствий торговой войны с США. В дополнение к этому, правительство увеличит объем предоставляемых государственных кредитов для поддержки пострадавших компаний.
В заявлении правительства подчеркивается, что эти меры необходимы для защиты местного бизнеса и укрепления его устойчивости в условиях нестабильности на мировых рынках.
Ранее президент США заявил о возможности введения исключений из ответных пошлин для некоторых стран, при этом минимальная ставка останется на уровне десяти процентов.
Евросоюз временно приостановил ответные меры на пошлины США на сталь и алюминий после объявления Трампом 90-дневной паузы в тарифной войне.
И.о. главы МИД Германии Анналена Бербок предложила Евросоюзу ввести сборы за обновление программного обеспечения на американских смартфонах в ответ на пошлины США.