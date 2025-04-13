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В Госдуме назвали идею Келлога разделить Украину тревожным сигналом для Зеленского
Шеремет назвал идею Келлога разделить Украину тревожным сигналом для Зеленского
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план спецпосланника президента США Кит Келлога по разделению Украины сигналом для Владимира Зеленского, добавив, что США видят в Украине проигравшую сторону.
По его мнению, этот план является тревожным сигналом для Зеленского, демонстрируя отношение Соединенных Штатов к Украине как к проигравшей стороне. Шеремет подчеркнул, что режим Зеленского задолжал западным странам значительные суммы, которые те теперь стремятся вернуть, фактически деля контроль над ресурсами Украины. «Украину ее бывшие партнеры сегодня пытаются разорвать как старое лоскутное одеяло», – отметил депутат, передает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как раздел Украины на три части разжигает новый конфликт.
Напомним, британская The Times со ссылкой на слова спецпосланника президента США по Украине Келлога написала, что после окончания конфликта Украину можно было бы разделить на зоны контроля по примеру Берлина в 1945 году.
Позже Келлог опроверг публикацию The Times, заявив, что его слова якобы неправильно интерпретировали. Келлог заявил, что упомянул о зонах ответственности для союзных сил после прекращения огня, при этом не подразумевая участия американских войск.