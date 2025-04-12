Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.13 комментариев
Хинштейн сообщил о стабилизации ситуации в Беловском районе Курской области
Врио губернатора Курской области Хинштейн сообщил о стабилизации в Беловском районе
В Беловский район Курской области выразили готовность вернуться после стабилизации обстановки около 14 тыс. человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Как сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, около 14 тыс. человек готовы вернуться в Беловский район после стабилизации обстановки. До событий августа в районе проживало 15 842 человека, из которых более 7 тыс. составляло трудоспособное население.
По предварительным оценкам, в районе разрушены или повреждены различные социальные объекты: музшкола, стадион, детский лагерь, сельскохозяйственный техникум, а также сельские дома культуры и библиотеки. Все ключевые объекты планируется восстановить с учетом современных стандартов.
На встрече, посвященной вопросам восстановления, прозвучали предложения по созданию молодежно-культурного центра и строительству очистных сооружений, пожарного депо и детского лагеря. Хинштейн поддержал эти инициативы и обещал включить их в программу восстановления приграничья, основные параметры которой должны быть представлены к 1 июля.
Ранее сообщалось, что ВСУ разрушили более 80 учреждений культуры в Курском приграничье.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после освобождения Гуево заявил, что час разгрома ВСУ на Курской земле все ближе.