Хинштейн сообщил о стабилизации ситуации в Беловском районе Курской области

Врио губернатора Курской области Хинштейн сообщил о стабилизации в Беловском районе

Tекст: Вера Басилая

Как сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, около 14 тыс. человек готовы вернуться в Беловский район после стабилизации обстановки. До событий августа в районе проживало 15 842 человека, из которых более 7 тыс. составляло трудоспособное население.

По предварительным оценкам, в районе разрушены или повреждены различные социальные объекты: музшкола, стадион, детский лагерь, сельскохозяйственный техникум, а также сельские дома культуры и библиотеки. Все ключевые объекты планируется восстановить с учетом современных стандартов.

На встрече, посвященной вопросам восстановления, прозвучали предложения по созданию молодежно-культурного центра и строительству очистных сооружений, пожарного депо и детского лагеря. Хинштейн поддержал эти инициативы и обещал включить их в программу восстановления приграничья, основные параметры которой должны быть представлены к 1 июля.

Ранее сообщалось, что ВСУ разрушили более 80 учреждений культуры в Курском приграничье.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после освобождения Гуево заявил, что час разгрома ВСУ на Курской земле все ближе.