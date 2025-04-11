В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.5 комментариев
ВСУ разрушили более 80 учреждений культуры в Курском приграничье
В Курской области от атак ВСУ пострадали свыше 80 объектов культурного наследия
Более восьмидесяти учреждений культуры в приграничных районах Курской области были уничтожены в результате недавних атак со стороны Вооруженных сил Украины, хотя точное количество разрушенных объектов пока не установлено.
Как сообщает ТАСС, в результате атак Вооруженных сил Украины на приграничные районы Курской области были разрушены более 80 учреждений культуры. Всего в приграничье находится 340 таких объектов, и точное количество повреждений станет известно после окончания освобождения региона.
Часть работников культуры в пострадавших районах продолжает работать удаленно. Сотрудники Домов культуры и культурно-досуговых центров организуют различные мероприятия в социальных сетях, включая литературные конкурсы, фотоконкурсы и патриотические акции. Некоторые работники, которые были вынуждены покинуть свои дома, продолжают свою деятельность в областных учреждениях в Курске, таких как областной Дом народного творчества, краеведческий музей и библиотеки.
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